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Zehirlenen köpeğe vatandaşlar sahip çıktı

Çorum’un Sungurlu ilçesinde zehirlenen köpek duyarlı vatandaşlar sayesinde ölmekten son anda kurtarıldı.

Çorum'un Sungurlu ilçesinde zehirlenen köpek duyarlı vatandaşlar sayesinde ölmekten son anda kurtarıldı.


Sunguroğlu Mahallesi Karakol Amirliği yakınlarında bir vatandaş yol ortasında yatan köpeği fark edince yardımına gitti. Durumu Veterinere bildirmesi üzerine köpeğin olduğu yere gelen veteriner hekim köpeğin zehirlendiğini belirledi.


Zehirlenen köpek tedavisi yapılmak üzere araca konularak götürüldü.

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