1 Eylül’de açılacak Kültür Merkezi ve nikah salonu tanıtıldı

Başkan Subaşıoğlu, açılış öncesi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı’nı basına tanıttı.

Merkezefendi Kültür Merkezi ve Nikah Sarayı, 1 Eylül 2018’de Denizlililere hizmet vermeye başlayacak. Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu, açılış öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelerek, merkezin tanıtımını gerçekleştirdi. Merkezefendi Kültür Merkezi için büyük hayalleri olduğunu belirten Başkan Subaşıoğlu, bundan sonra çiftlerin ve onların ailelerin en güzel günlerine burada adım atacaklarını söyledi. Başkan Subaşıoğlu, Cumartesi günü açılacak olan kültür merkezi için hayallerinin tüm bunların ötesinde olduğunu belirterek, “Geçtiğimiz günlerde başlattığımız ve önümüzdeki 1 yıl içerisinde inşallah tamamlayacağımız bu binanın içerisinde ruh katmak, bu binanın içerisinde yeni aktivitelerle, bu kültür merkezini aktive etmek adına büyük bir çalışma içerisinde olduğumuzu da ifade etmek istiyorum. Evet büyük hayallerimiz var bir gün inşallah Merkezefendi Kültür Mekezi’nde (MKM) dünya çapında bir tiyatrocu, dünya çapında bir yazar, dünya çapında bir romancı, dünya çapında bir şair, çok iyi bir yönetmen ve çok iyi bir senarist yetiştirmek bugün açılış günü ile ilgili Merkezefendi Belediyesi’nin yükseğe koymuş olduğu bir kıtadır” dedi.