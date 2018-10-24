1. Vosvos Festivali 26 Ekim de Pamukkale'de başlayacak

Bu kapsamında “Pamukkale Belediyesi 1. Vosvos Festivali” 26-29 Ekim 2018 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Pamukkale ve Karahayıt'ı hem yurt içinde hem de yurt dışında tanıtmak için bir çok önemli çalışmaya imza atan Pamukkale Belediyesi, farklı bir etkinliğe imza atıyor. Denizli Vosvos Kulübü ile birlikte yapılan organizasyonlaPamukkale Belediyesi 1. Vosvos Festivali gerçekleştirilecek. Ülke genelinde çok sayıda Vosvos tutkununun katılacağı festivale Pamukkale Belediyesi ev sahipliği yaparak ilçenin adını ülkeye duyurmuş olacak. 26 Ekim Cuma akşamı Pamukkale Belediyesi'nin yaptığı Karahayıt Kent Ormanı önünde bir araya gelecek olan Vosvos severler, Cumartesi sabah Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin ile kahvaltıda buluşacak. Daha sonra Pamukkale Belediyesi 1. Vosvos Festivali'ne katılan Vosvoslar ile oluşturulacak olan konvoy Karahayıt turunun ardından Pamukkale Kocaçukur'a gelecek. Burada rengarenk vosvoslar 29 Ekim Cuumhuriyet Bayramı öncesi görsel şov yapacak.

“Amacımız Pamukkale'yi tanıtmak”

Başkan Gürlesin, Pamukkale ve Karahayıt'ın tanıtımı için her fırsatı değerlendiklerini belirterek, “Biz turizmin en büyük unsurları olan Pamukkale ve Karahayıt'ı her platformda tanıtmak için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşun 95. Yılında Cumhuriyet Bayramı'nda farklı bir etkinlik yapıyoruz. Ülke genelinden çok sayıda Vosvos araç sahibi olan kişileri Pamukkale'de ağırlayacağız. Amacımız Karahayıt ve Pamukkale'nin adının bu tür etkinliklerde daha fazla duyulması. Bunun için kurulduğumuz günden yana yaptığımız bir çok etkinlik gibi bu festivalin de geleneksel hale gelmesini amaçlıyoruz. Renkli görüntülerin yansıyacağı ‘Pamukkale Belediyesi 1. Vosvos Festivali'ne katılacak herkese şimdiden teşekkür ediyorum. Pamukkale adının hem yurt genelinde hem de dünya genelinde duyulması ve insanların turist olarak buraya gelmesini sağlayacak etkinlikler yapmaya devam edeceğiz” dedi.