10 Ocak Çalışan Gazetecileri Günü nedeniyle, Denizli Vali Ahmet Altıparmak, Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ve AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz mesaj yayımladı.

10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Denizli Valisi Ahmet Altıparmak, “Denizli’de ve ülkemiz genelinde ilkeli, tarafsız ve sorumlu habercilik anlayışı içerisinde çalışmalarını sürdüren basın çalışanlarının, bu anlamlı günlerinin 56. yıldönümünü içtenlikle kutluyorum. Günümüzde hızla gelişen kitle iletişim araçları ile birlikte etkinliği her geçen gün artan yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşları ve çalışanları, vatandaş ile devlet arasındaki iletişimin sağlanması ve kamuoyu oluşturulması gibi birçok görev ve sorumlulukları da üstlenmektedir. Ülkemizin önemli sanayi ve turizm merkezlerinden biri olan İlimizin tüm sektörlerinin başarıya ulaşmasında ve bu başarının da ülkemiz ekonomisine olumlu yönde yansımasında, basın çalışanlarının çok önemli rolü ve katkıları bulunmaktadır” dedi.



Başkan Zolan, Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı

Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan da, 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın vatandaşlara yaptığı çağrı ile bir ülkenin geleceğinin değiştiğini hatırlatarak gazeteciliğin önemine vurgu yaptı.

Gazeteciliğin çok büyük özveri gerektiren bir meslek olduğunu dile getiren Başkan Zolan, “Toplumların yaşanan gelişme ve süreçlerden haberdar olmasını, tüm zor şartlar altında dahi gerçekleştiren gazeteciler, demokrasinin sac ayaklarından birini oluşturmaktadır. Ciddi bir sorumluluk üstlenerek, büyük bir gayretle habere ulaşan ve gelişmeleri objektif, doğru ve hızlı bir şekilde kamuoyuna aktaran gazeteciler, halkın haber alma elçileridir.”

“Halkın doğru ve tarafsız bilgilerle gelişmelerden haberdar edilmesi, bilinçli bir toplumun vazgeçilmez şartıdır” diyen Başkan Zolan, “Bu noktada olaylara tarafsız ve bağımsız tutum göstererek, adil ve dürüst yaklaşmak gazeteciliğin en önemli niteliklerinden birini teşkil etmektedir. Gazeteciler, üstlendikleri bu misyon ile, toplumsal kalkınmanın ve gelişmenin sağlanmasında çok önemli bir yere sahiptir.”



Başkan Subaşıoğlu: “Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk isteyen bir meslek”

Merkezefendi Belediye Başkanı Muhammet Subaşıoğlu ise “Gazetecilik, fedakârlık ve sorumluluk isteyen, zor şartlarda yapılan önemli bir meslektir. Ülkemizin zor zamanlardan geçtiği, birlik ve beraberliğe en çok ihtiyacımız olan şu günlerde gazetecilerimizin emekleri görmezden gelinemez. Gazeteciler objektif duruşları ile toplumun sağlıklı bilgilere erişmesini sağlar ve milletin sesi olurlar. Ülkemizin ve kentimizin sorunlarını milletimize aktaran ve ilçemizin tanıtımında etkili olan gazeteci arkadaşlarımız, idareciler olarak bizlere de önemli faydalar sağlamaktadır. Yalnızca kamuoyuna tarafsız bilgi vermekle kalmıyor, şehrimizin ve ilçemizin geleceğine katkı sağlıyorlar. Bu düşüncelerle fedakârca kutsal bir görev yerine getiren gazeteci arkadaşlarımıza hayırlı, huzurlu ve başarılı bir ömür dilerim. 2015 yılında elim bir trafik kazasında kaybettiğimiz kardeşlerimiz İlyas Haytan ve Alperen Ersoy’a Allah’tan rahmet diliyorum. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nüz kutlu olsun” dedi.



AK Parti il Başkanı Filiz: “Birçok basın mensubu zor koşullar altında görev yapmakta”

AK Parti Denizli İl Başkanı Necip Filiz, “Unutulmamalıdır ki, basının ülkemizde yaşanılan her meseleye yapıcı ve sağduyulu bir tavırla yaklaşması, karanlık odakların algı operasyonlarına alet olmamaları, millet şuurumuzun sağlamlığı ve demokrasimizin güçlenmesi açısından oldukça önemlidir ” dedi.

Basınımızın sahip oldukları bu sorumluluk ile ülkemizin ekonomik ve sosyal gelişimine katkı sağlamak için, tarafsız ve olumlu rol üstlenmeye devam edeceğini inandığını ifade eden Filiz, “ Günümüzde birçok basın mensubu zor koşullar altında görev yapmakta ve mesleğinin doğası gereği tehlikelerle karşı karşıya kalmaktadır. Bundan dolayı gazetecilik, günümüzün en dinamik ve fedakârlık isteyen mesleklerin başında gelmektedir.”