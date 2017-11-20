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20 Kasım 2017 13:42

10 yaşındaki çocuğa hortumla darp iddiası

Denizli’de ikamet eden Adil Babaoğulları, Kıbrıs’ın Gazimağusa şehrinde yaşayan eski eşi ve kocasının yanında bulunan 10 yaşındaki oğlu H.

10 yaşındaki çocuğa hortumla darp iddiası

20 Kasım 2017 13:42

B.’nin darp edildiğini, hortumla dövüldüğünü iddia etti. Babaoğulları, velayet davasını açacağını söyledi.


Denizli’de yaşayan Adil Babaoğulları, Gönül D., ile yaklaşık 11 yıl evli kaldıktan sonra 4 sene önce resmi olarak boşandı. Mahkeme, 2 çocuğun velayetini anneye verirken, anne Gönül D., Mustafa D. ile ikinci evliliğini yaptıktan sonra Kıbrıs’ın Gazimağusa şehrine yerleşti. Çocukların babası Adil Babaoğulları, çocukların dayıları Hakan T.’nin kendisine gece darp fotoğraflarını attığını söyledi. Çocuğunun dövüldüğünü ve bacağında yaralar olduğunu ileri süren baba, oğlu 10 yaşındaki H.B.’den önce, 12 yaşındaki İ.E.B’nin de darp edildiğini ileri sürdü. Kendisine gelen mesajda, küçük çocuğunun eski eşi ve yeni kocası tarafından darp edildiği, çocuğun bedeninde ise dayak ve işkence izleri olduğunu öne sürdü. Çocuğun dayısı Hakan T., tarafından gece hastaneye götürüldüğünü ve darp raporu aldığını söyledi.


Çocuklarının dayısı Hakan T.’nin Gazimağusa’da aldığı raporda yüzde 90 darp sonucu çıktığını ileri süren baba Adil Babaoğulları, “Biz normalde 5 senedir ayrıyız ama resmi olarak 4 sene önce boşandık. Mahkeme çocuklarımın velayetini anneye verdi. Geçen sene büyük oğlumu darp ettiler Türkiye’ye gönderdiler. Gece saat 02.00 gibi, boşandığım kadının abisinden görüntüler geldi. Çocuğun ayaklarında, yanma ve darp izleri, yüzde 90 darp raporları alındı. Kıbrıs’ta Gazimağusa’da yaşıyorlar” dedi.



Hortumla dövdüler iddiası


Boşandığı eşiyle 11 evli kaldıklarını anlatan baba Adil Babaoğulları, “11 yıldır evli kaldık. Resmi olarak 4 sene önce boşandık. Çocuklar annelerinin yanında, darp izlerini gösteren zaten çocukların kendileridir. Darp edenler, hem anneleri hem de kocasıdır. Şikayetçiyim, çocuklarımın bir an önce Türkiye’ye getirilmesini istiyorum. Devlet bana yardımcı olsun. Velayet davasını açacağım. Büyük oğlum, Türkiye’ye geldiğinde darp izine rastlanmadı ama çocuğun dayısı bunu söyledi. Çocuğum da söyledi. Halının üstünden çıplak olarak, dizlerini sürte sürte yürütüyorlarmış. Dizlerinin yara bere içerisinde olduğunu söyledi. Yani çocuktur, gece altına yapmıştır. Gece kalkmışlar, oğlumu hortumla dövmüşler. Başında değilim, görmedim ama çocuk, bunları da kendi ağzıyla söyledi” diye konuştu.




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