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04 Temmuz 2018 17:15

100. yaşını çocukları ve torunlarıyla kutlad

Denizli’nin Buldan ilçesinde yaşayan Elif Gezgin 100.

100. yaşını çocukları ve torunlarıyla kutlad

04 Temmuz 2018 17:15

yaş doğum gününü çocukları ve torunlarıyla kutladı.


Buldan ilçesi Karşıyaka Mahallesi’nde yaşayan ve bugüne kadar hiç doğum günü kutlamayan Elif Gezgin, bir asırlık hayatında ilk defa doğum günü kutlama sevinci yaşadı. 11 çocuk dünyaya getiren ve torunlarının sayısını dahi hatırlamayan Gezgin, uzun yaşamanın sırrını ise süt ve yoğurt başta olmak üzere doğal beslenme olarak açıkladı. Gezgin hayat öyküsünü ise şu sözlerle anlattı:


"Eşimi 15 yıl önce kaybettim. 11 çocuğumdan biri vefat etti. Şimdi 10 çocuğum ve sayısını bilmediğim torunlarımla sağlıklı ve mutlu yaşıyorum. Nüfusta doğum tarihim 1918 yazıyor ama büyüklerimden duyduğuma göre beni geç yazdırmışlar. Bana göre 105 yaşındayım. Sağlığıma bugüne kadar çok dikkat ettim. Temiz havada dolaştım, çobanlık yaptım. Süt ve yoğurdu soframdan hiç eksik etmedim. Dert, tasa ve üzüntüden uzak durdum. Çok daha uzun yaşamak istiyorum. Evlatlarım bana doğum günüm için sürpriz yaptılar. İlk kez doğum günümü kutladığım için çok sevindim. Torunlarımla çocuklarımla sağlık ve huzur içinde yaşamak en büyük dileğimdir. Allah herkese uzun sağlıklı huzurlu ömürler versin" dedi.




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