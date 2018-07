Kalbindeki 11 milimetrelik delik ve boğazı delinerek takılan solunum cihazıyla yaşama tutunmaya çalışan talihsiz bebek, tedavi için hayırseverlerden yardım bekliyor.

Denizli’de yaşayan Hazan (33)-Ümmühan Özyılmaz (25) çifti kontrol için gittikleri hastanede bebeklerinin kalbinin anne karnında delik olduğunu öğrendi. Doktorların anne karnında bebeğin kalbine müdahale yapamaması üzerine, bebeğin doğması beklenildi. Doğduğunda kalbinde 7 milimetre delik bulunduğu belirlenen ve Elif ismi verilen bebeğin, har ay yapılan kontrollerde kalbindeki deliğin giderek büyüdüğü görüldü. Minik bebeğin kalbindeki doğduğunda 7 milimetre olan delik, henüz 3,5 aylıkken 11 milimetreye kadar büyüdü. Elif bebeğin kalbindeki deliğin büyümesi kalbin işlevini yeterince yerine getirememesine yol açtı. Bunun üzerine doktorlar deliğin kapatılması gerektiğini fakat bebeğin yaşının çok küçük olduğu için kalp ameliyatı yapılamayacağını ancak kalbe giden damarlardan birinin yarısının kapatılması durumunda bebek 2 yaşına gelinceye kadar kalbin yeteceğini bildirdi.

Solunum cihazına bağlı olarak yaşama tutunmaya çalışıyor

Yapılan ameliyatla Elif bebeğin kalbine giden damarlardan birinin yarısı kapatıldı fakat bebekte bu kez de solunum yetmezliği sorunu ortaya çıktı. Kendi kendine nefes alamayan minik Elif, boğazının delinmesi ve solunum borusu yerleştirilmesiyle solunum cihazına bağlı olarak yaşama tutunmaya çalışıyor. Boğazı delik olduğu için hiç sesi çıkmayan bebeğin yanında her an yanında birinin bulunması gerekiyor. Bebeğin solunum yapmasına yarayan cihazların, bazılarının 2 saatte bir, bazılarının 6 saatte bir olmak üzere sürekli olarak kontrol ve şarj edilmesi gerekiyor. Evde sadece babanın çalıştığını, annenin ise her an çocuğunun yanında olduğunu ve Elif bebeğin tedavisi için ciddi rakamlar harcadıklarını belirten aile, Elifin sağlığına kavuşması için hayırseverlerden yardım, tüm vatandaşlardan da dua bekliyor.

“Ses tellerini kaybedecekti”

Anne Özyılmaz, bebeğin kalbindeki deliğin doğduğunda 7 milimetre olduğunu daha sonra yapılan kontrollerde deliğin büyüdüğünün 11 milimetre olduğunu öğrendiklerini belirterek, “Elif’in kalbinin deliği anne karnında belli oldu. Elif doğduğunda delik 7 milimetreydi daha sonra deliğin büyüdüğünün 11 milimetre olduğunu öğrendik. Hastaneye götürdüğümüz zaman Elif’i yaşı küçük olduğu için ameliyat edemeyeceklerini ve damarını büzüp böylece zamanını ilerletmeye çalışacaklarını söylediler. Yaşı büyüdükten sonra ameliyat edeceklerini söylediler. Elif o ameliyattan sonra solunum sıkıntısına girdi. Solunum sıkıntısına girince baya bir ağızdan solunum makinesine bağlı kaldı. Solunum makinesine uzun süre bağlı kalınca Elif’in boğazını delmek zorunda kaldılar. Biz de bu karara uymak zorunda kaldık çünkü ses tellerini kaybedecekti” dedi.

“Ambulanssız hiçbir yere gidemiyoruz”

Özyılmaz, bebeğin çok çabuk enfeksiyon kaptığını, ambulanssız hiçbir yere gidemediklerini ve tedavi gördükleri hastaneye nakil konusunda dahi ambulans sıkıntısı çektiklerini ifade ederek, “Elif makineye bağlı olduğu için dışarı çıkamıyoruz. Hiçbir yere gidemiyoruz. Yanından ayrılamıyorum. Yemeğimi illa ki biri yanında durduğu zaman yapabiliyorum. Sesi çıkmadığı için hiçbir yere gidemiyoruz. Ambulanssız hiçbir yere gidemiyoruz. Hastalandığı zaman illa ki ambulansla bir yere gitmemiz gerekiyor. Sıkıntıya giriyoruz yani her şey sıkıntı. Ambulans sıkıntısı çekiyoruz. İlla ki hastaneye yatıp oradan bizi sevk etmeleri gerekiyor. Biz de bunu istemiyoruz. Elif ufacık şey de enfeksiyon kapıyor. Enfeksiyon kaptığı için evden alınmasını istiyoruz. Evden alınıp takip edildiğimiz hastaneye gitmek istiyoruz” diye konuştu.

“Çocuğun masraflarını karşılayamıyoruz”

Elif bebeğin tedavisi masraflarını karşılamakta güçlük çektiklerini aktaran Özyımaz, “Ben çalışamıyorum çocuğum böyle olduğu için. Eşim de asgari ücretle çalıştığı için evin giderlerini, çocuğun masraflarını karşılayamıyoruz. Yetişemiyor yani eşim. Bir tane de 6 yaşında oğlum var. O da birinci sınıfa gidecek. Onun da ihtiyaçları olduğu için eşim asgari ücretle yetişemiyor. Hayırseverlere buradan sesleniyorum yani hayır ellerini uzatmalarını bir de ambulans sorunumuzu çözmelerini istiyoruz” şeklinde konuştu.