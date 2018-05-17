11 engelli ve eski hükümlüye 466 bin 546 TL hibe desteği verilecek

Denizli İŞKUR’a başvuru yapan 7 engelli vatandaşın ve Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü aracılığı ile başvuruda bulunan 4 eski hükümlü vatandaşın projelerinin Vali Hasan Karahan başkanlığında ocak ayında toplanan ‘İl İstihdam ve Mesleki Eğitim Kurulu’ toplantısında uygun görülerek onaylandığı belirtildi. Denizli Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü ile Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından projeleri onaylanan engelli ve eski hükümlü 11 vatandaş arasında protokol imzalandı. Projelere Denizli İŞ-KUR tarafından toplamda 466 bin 546 TL hibe destek sağlanacak.

İmzalanan protokollerle ilgili Denizli İŞ-KUR’dan yapılan açıklamada ise “Kendi işini kurmak isteyen engelliler ve eski hükümlüler ile engellilerin işe uyumlarını ve istihdamlarını sağlayabilir projelere İŞKUR tarafından hibe desteği vermeye devam edilecek. Kendi işini kurmak isteyen Engelli ve eski hükümlü vatandaşlarımız 18 Haziran 2018 tarihine kadar Denizli İŞ-KUR’a başvuru yapabilecekler” ifadelerine yer verildi.