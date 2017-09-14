Diğer
Kategoriler
14 Eylül 2017 15:37

110 yaşındaki hastaya kalça kırığı ameliyatı yapıldı

Denizli’de kalça kemiğinde kırık bulunan 110 yaşındaki Ümmühan Tok, yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

110 yaşındaki hastaya kalça kırığı ameliyatı yapıldı

14 Eylül 2017 15:37


Denizli’nin Babadağ ilçesinde ikamet eden ve düşme sonucu kalçasında ağrı hisseden 110 yaşındaki Ümmühan Tok, yakınları tarafından Servergazi Devlet Hastanesine getirildi. Acil serviste yapılan muayene ve tetkiklerinde kalça kemiğinin kırıldığı belirlenen Ümmühan Tok, yakınlarının izni ile Ortopedi Uzmanı Dr. Sefa Kösem tarafından ameliyata alındı. Ümmühan Tok başarılı geçen operasyon sonucunda sağlığına kavuştu.


Ameliyat hakkında bilgi veren Dr. Sefa Kösem, “Ümmühan Tok ninemiz bize geldiğinde kalçasında kırık vardı. Hastamızın yaşı itibariyle riski bir ameliyattı. Ailesinden onay alarak genel anestezi almadan belden itibaren hastamızı uyuşturarak yarım saat gibi kısa bir sürede kapalı yöntemle hastamızın ameliyatını başarıyla gerçekleştirdik. Kalça kırığı genellikle yaşlı hastalarımızda görülmektedir. Bu yüzden kemiklerimizin sağlığını korumak için hareketli yaşam sürmek ve fazla kilo almamak gerekir” dedi.


Ümmühan Tok’un torunu Ali İhsan Pala ise, “Ninemi düşme sonucu Babadağ’dan acilen Servergazi Devlet Hastanesine getirdik. Ben zannettim ki doktor bize ninemizin öleceğini söyleyecek. Ama böyle olmadı. Doktorlarımız risk aldı ve ninemizi sağlığına kavuşturarak tekrar bize bağışladılar. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
37
°
C
Sıcak
  • Cuma
    Sıcak
    37°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    40°C
  • Pazar
    Sıcak
    40°C
  • Pazartesi
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç