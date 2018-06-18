Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, 112 acil ihbar hattına vatandaşların yaptığı ihbarları değerlendiren Denizli İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri, akaryakıt kaçakçılığı yapmak isteyen şahıs ve organizasyonlara yönelik çalışma başlattı. Polis ekipleri yaptıkları çalışmada yasa dışı yollarla madeni yağ, baz yağları, bitkisel yağlar, sanayide kullanılan çeşitli yağlar veya solvent türü inceltici kimyasal maddelerin doğrudan işlenerek standart dışı kaçak akaryakıt elde edildiği ve kent merkezindeki depolarda tanklar ve variller içerisinde muhafaza edilerek satışa sunulduğunu tespit etti. Daha sonra harekete geçerek operasyon yapan ekipler, bir iş yerine ait depoda ve bir araçta yasa dışı yollarla çeşitli kimyasal maddeler karıştırılarak elde edilmiş kaçak akaryakıtın bulunduğunu tespit etti. Yapılan baskınlarda plastik ve metal tankların içerisinde ve bir aracın kapalı kasasında yüklü fiber tankta bulunan yakıt üzerinde ölçüm yapıldı. Yapılan kontroller sonucunda ölçümde geçersiz akaryakıt sınıfına giren toplam 3 bin 500 litre karışımlı akaryakıt ve 1 adet akaryakıt dolumunda kullanılan aktarım düzeneği ele geçirilirken, olayla bağlantısı olduğu iddia edilen 2 şahıs ise gözaltına alındı.