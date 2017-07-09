Diğer
Kategoriler
09 Temmuz 2017 12:34

14 metrelik su kuyusuna düşen koyunu itfaiye kurtardı

Denizli’nin Tavas ilçesinde 14 metre derinliğindeki su kuyusuna düşen koyun itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

14 metrelik su kuyusuna düşen koyunu itfaiye kurtardı

09 Temmuz 2017 12:34


Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Tavas ilçesi Pınarlar Mahallesi’nde Ayşe Ünsal’a ait koyun su kuyusuna düştü. Durumun fark edilmesi üzerine sahibi ve çevredekiler koyunu çıkarmak isteseler de başarılı olamadılar. Daha sonra olay Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Tavas Merkez Şubesi ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, bağladıkları halatlarla önce kuyuya indi. Daha sonra koyunu halata bağlayan ekipler, koyunu yaklaşık 14 metre derinliğindeki kuyudan sağlam bir şekilde kurtararak, sahibi Ünsal’a teslim etti.


Vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkürlerini ileterek, kolaylıklar diledi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
39
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    39°C
  • Salı
    Sıcak
    41°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    41°C
  • Perşembe
    Sıcak
    41°C
DENİZLİ NAMAZ VAKİTLERİ
  • 15 ŞEVVÂL 1438
  • 09 Temmuz 2017
  • Pazar
  • İmsak :03:39
  • Güneş :05:43
  • Öğle :13:20
  • İkindi :17:13
  • Akşam :20:36
  • Yatsı :22:23
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!