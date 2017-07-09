14 metrelik su kuyusuna düşen koyunu itfaiye kurtardı

Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Tavas ilçesi Pınarlar Mahallesi’nde Ayşe Ünsal’a ait koyun su kuyusuna düştü. Durumun fark edilmesi üzerine sahibi ve çevredekiler koyunu çıkarmak isteseler de başarılı olamadılar. Daha sonra olay Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi Tavas Merkez Şubesi ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen ekipler, bağladıkları halatlarla önce kuyuya indi. Daha sonra koyunu halata bağlayan ekipler, koyunu yaklaşık 14 metre derinliğindeki kuyudan sağlam bir şekilde kurtararak, sahibi Ünsal’a teslim etti.

Vatandaşlar itfaiye ekiplerine teşekkürlerini ileterek, kolaylıklar diledi.