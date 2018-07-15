Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, 15 Temmuz sabahı vatandaşların bakkaldan ve fırınlardan aldıkları ekmek için hazırlanan ambalajlarda, "Ogün dur dedik ekmeğimizi böldürmedik" sloganı yer aldığını söyledi.

Denizli Fırıncılar Odası tarafından 15 Temmuz gününe özel Denizli’de tüketilen 150 bin ekmek için özel tasarım olarak hazırlanan ambalaj dağıtıldı. Denizli’deki fırınlar ve bakkallara dağıtılan ekmek ambalajlarının üzerinde ise "Ogün dur dedik ekmeğimizi böldürmedik" sloganı dikkat çekiyor.

15 Temmuz için 150 bin ekmek ambalajı çalışması hakkında bilgi veren Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, "15 Temmuz gecesi millet iradesi vatanına sahip çıktı. Mehmet Akif Ersoy’un mısralarında ’hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım’ dediği gibi Türk Milleti kendi iradesine sahip çıkıp, tankların önüne kendini atıp, zafer kazanmıştır. Ecdadımızın kazandığı zaferler, bize bıraktığı şehit kanları ile yıkanan topraklarımıza biz de üzerimize düşeni yaptık. Bu anlamda şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerim. Tek dileğimiz bir daha böyle kara bir gece yaşanmasın. Rabbim vatanımızı milletimizi korusun" dedi.

Denizlide 50 fırın ve bin 500 bakkalda ekmekler ambalajlı olarak satışa sunuldu.