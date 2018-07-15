Diğer
Kategoriler
15 Temmuz 2018 14:32

15 Temmuz için 150 bin ekmek ambalajı

Denizli Fırıncılar Odası tarafından 15 Temmuz yıl dönümü dolayısıyla 150 bin ekmek için özel tasarım ekmek ambalajı yaptırıldı.

15 Temmuz için 150 bin ekmek ambalajı

15 Temmuz 2018 14:32

Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, 15 Temmuz sabahı vatandaşların bakkaldan ve fırınlardan aldıkları ekmek için hazırlanan ambalajlarda, "Ogün dur dedik ekmeğimizi böldürmedik" sloganı yer aldığını söyledi.


Denizli Fırıncılar Odası tarafından 15 Temmuz gününe özel Denizli’de tüketilen 150 bin ekmek için özel tasarım olarak hazırlanan ambalaj dağıtıldı. Denizli’deki fırınlar ve bakkallara dağıtılan ekmek ambalajlarının üzerinde ise "Ogün dur dedik ekmeğimizi böldürmedik" sloganı dikkat çekiyor.


15 Temmuz için 150 bin ekmek ambalajı çalışması hakkında bilgi veren Denizli Fırıncılar Odası Başkanı Bekir Karadaban, "15 Temmuz gecesi millet iradesi vatanına sahip çıktı. Mehmet Akif Ersoy’un mısralarında ’hangi çılgın bana zincir vuracakmış şaşarım’ dediği gibi Türk Milleti kendi iradesine sahip çıkıp, tankların önüne kendini atıp, zafer kazanmıştır. Ecdadımızın kazandığı zaferler, bize bıraktığı şehit kanları ile yıkanan topraklarımıza biz de üzerimize düşeni yaptık. Bu anlamda şehitlerimize Allah’tan rahmet dilerim. Tek dileğimiz bir daha böyle kara bir gece yaşanmasın. Rabbim vatanımızı milletimizi korusun" dedi.


Denizlide 50 fırın ve bin 500 bakkalda ekmekler ambalajlı olarak satışa sunuldu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
34
°
C
Az Bulutlu
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    36°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    36°C
  • Perşembe
    Parçalı Bulutlu
    34°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç