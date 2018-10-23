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150 keçinin telef olduğu çiftliğin sahibi FETÖ firarisi iş adamı çıktı

Denizli’de geçtiğimiz hafta sonu 150 koyunun telef olduğu besi çiftliğinin sahibinin FETÖ firarisi iş adamı E.

Denizli'de geçtiğimiz hafta sonu 150 koyunun telef olduğu besi çiftliğinin sahibinin FETÖ firarisi iş adamı E.B. olduğu ortaya çıktı. İlçede gözaltına alınan iş adamı sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.


Fetullahçı Terör Örgütü soruşturması kapsamında hakkında arama kararı bulunan iş adamı Denizli'nin Çardak ilçesinde yakalanarak gözaltına alındı. Firari iş adamı E.B., Çardak ilçesinde saklandığı evde polis tarafından gözaltına alındı. Firari iş adamı FETÖ'ye finans kaynaklarında etkin rol almak ile suçlanıyor. Gözaltına alındıktan sonra mahkemeye sevk edilen E.B., tutuklanırken, E.B.'nin ayrıca geçtiğimiz hafta sonu ilçede telef olan 150 keçinin bulunduğu besi çiftliğinin sahibi olduğu öğrenildi.


Geçtiğimiz hafta sonu yaşanan olayda Çardak ilçesi ile Sazköy arasında bulunan bir çiftlikte meydana gelen olayda, telef olan 150 keçi besi çiftliğin yakınında açılan bir çukura atılmış halde bulunmuştu.

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