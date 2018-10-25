150 yıllık dede mesleği kalaycılıktan vazgeçemedi

Denizli'nin Çameli ilçesinde yaşayan 28 yaşındaki Tufan Gököz, 150 yıllık dededen kalma ‘kalaycılık' mesleğini sürdürmek için inatla uğraş veriyor. Genç yaşına rağmen dede mesleğine sahip çıkan Gököz, çırak yetiştirememekten şikayetçi.

Gököz, ilçedeki 4. kuşak kalaycı olduğunu söyleyerek, bir zamanlar ara sokaklarda seyyar olarak da icra edilen mesleğinin ne yazık ki gelişen teknoloji ile birlikte unutulmaya yüz tuttuğunu ifade etti. Mutfaklarda bakırdan yapılan malzemelerin yerini çelik, alüminyum ve teflon malzemelerin aldığını bu yüzden de mesleklerinin yavaş yavaş yok olmaya doğru gittiğini ifade eden Gököz, şimdilerde ise bucak bucak gezerek kalaycılık mesleğini devam ettirmeye çalıştığını dile getirdi. Gököz, “Kalaycılık mesleği benim dedelerimden kalan meslektir. Babamın yanında bu mesleği öğrendim. Daha önce kalaycılığı köyde yapardık. Ailemi geçimini sağlamak için İlçe Pazarlarını gezerek kalaycılık yapmaya başladık ve yaptığımız ürünleri satıyoruz . Arkadaşla birlikte gezerek kalaycılık yapıyoruz. Gittiğim yerlerde bizi tanıyan müşterilerimiz var. Onların eşyalarını kalaylıyoruz, bakır kaptaki sağlık ve lezzetin başka hiçbir kapta olmadığı herkesçe bilinen bir şey. Mesleğimiz yaklaşık 150 yıllık dededen, atadan kalma bir meslek. Bizim yaptığımız kalaycılık mesleği tarihi meslek olarak görülüyor. Yapmış olduğumuz mesleği devlet desteği ile dükkanlarda sürdürmek istiyoruz. Bizim çocukluk yıllarımızda Türkiye'de her evde bakır malzemeden yapılmış eşyalar vardı. Şu anda hala tarihi restoranlarda bakırdan yapılan eşyalar kullanılmaktadır. Ben mesleğimi sürdürmekten mutluyum. Ölünceye kadar da sürdüreceğim” diye konuştu.

Gökzö, ayrıca yaptığı ürünleri çarşı, pazarda kurduğu tezgahlarda satıyor.