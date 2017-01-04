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04 Ocak 2017 16:26

16 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor

16 yaşındaki kızdan 5 gündür haber alınamıyor

04 Ocak 2017 16:26

Denizli’nin Buldan ilçesinde kaldığı yetiştirme yurdundan yılbaşı nedeniyle ailesinin yanına gitmek üzere ayrılan kızdan 5 gündür haber alınamıyor.
İddiaya göre, Buldan ilçesindeki yetiştirme yurdunda kalan ve yılbaşı nedeniyle Pamukkale ilçesi Korucuk Mahallesi’nde yaşayan ailesinin yanına giden 16 yaşındaki Gonca Ç. arkadaşlarıyla buluşacağını söyleyip evden ayrıldı. Genç kızın geç saatlere kadar eve dönmemesi nedeniyle şüphelenen aile polise gidip kayıp başvurusunda bulundu. 5 gündür kendisinden haber alınamayan Gonca Ç’nin daha önce de birkaç kez evden kaçtığı, bu nedenle yetiştirme yurduna yerleştirildiği öğrenildi. Ailesi kızlarını görenlerin polise haber vermelerini istedi.



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