Buldan Dokuma, Kültür ve El Sanatları Festivali’nin tanıtımı, tarihi Tripolis gezisiyle gerçekleştirildi.

Buldan’da 21-23 Temmuz tarihleri arasında yapılacak 17. Buldan Dokuma, Kültür ve El Sanatları Festivali’nin tanıtımı için Buldan Belediyesi tur düzenledi. Tarihi Tripolis kentine basın mensupları için düzenlenen tura, Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, Tripolis’te görevli Arkeolog Sezer Sayan ve basın mensupları katıldı. Başkan Gülbay ve Arkeolog Sayan, basın mensuplarına Tripolis’teki kazı çalışmaları ile tarihi hakkında bilgiler verdi.

Başkan Gülbay, daha sonra basın mensuplarıyla birlikte Buldan merkeze geçerek, burada festival hakkında açıklamalarda bulundu. Bu festivalinin amacının Buldan ve tarihi Tripolis’in tanıtılması olduğunu belirten Gülbay, festivalin sponsorluğunu esnafın yaptığını ve yaklaşık 350 bin TL’ye mal olacağını belirtti. Gülbay, festival kapsamında konserler düzenleneceğini ve Buldan dokumasını tanıtan bir defile gerçekleştirileceğini söyledi.

Organizasyonun amacının Buldan ve festivalin tanıtılması olduğunu belirten Gülbay, “Buldan’ın çok önemli değerleri var ve bu değerlerin başında da Tripolis geliyor. Yaklaşık 7 bin yıl öncesindeki uygarlığın merkezlerinden birisidir. Yapılan kazılarda çok önemli değerler çıktı, bir pazar yeri var. Doğrudan demokrasinin uygulandığın meclisler var. Tiyatrolar var, çok müthiş bir yer, bunun yeterince Buldan’da ve Denizli’de tanındığını düşünmüyorum. Bilenler geliyor ama burası bizim çok önemli değerimiz. Biz Buldan olarak, Denizli olarak gelecek vaat etmek istiyorsak, bu değerlerimizin mutlaka tanıtılması gerekiyor. Bu anlamda Tripolis’in tanıtılması Buldan’ın tanıtılması demektir” diye konuştu.