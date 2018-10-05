17 yıllık asker arkadaşından insanlık örneği

Denizli'de geçirdiği kas hastalığı sonucu yürüyemeyen 14 yaşındaki Kubilay'ın yardımına babasının 17 yıldır görüşmediği asker arkadaşı koştu. Babasının tertibi, akülü sandalye alarak Kubilay'ın hayata tutunmasını sağladı.

Denizli'de 1 buçuk yaşında kas erimesi teşhisi konulan Kubilay Yiğit (14), 9 yaşından sonra yürüme yetisini kaybetti. Denizli'de tüm yetkililerden yardım istediği halde yıllardır bir sonuç alamayan Hasan-Tuğba çifti, imkanları olmaması nedeniyle yatağa bağlı yaşam süren çocuklarının dışarı çıkabilmesi için akülü araba alamadı. Aile, yardım için Denizli Büyükşehir Belediyesine başvuru yaptıklarını ancak, akülü arabaların verilmesi konusunda prosedürdeki bazı maddeler gereği kendilerine yardımda bulunulmadığını ileri sürdü.

17 yıldır görüşmüyorlardı

Yardım istedikleri yerlerden bir sonuç alamayan babanın yardımına 2002 yılında Diyarbakır'ın Dicle ilçesindeki Komando Birliği'nde birlikte askerlik yaptığı İsmet Yıldız yetişti. Askerlik bittikten sonra 17 yıldır hiç görüşmeyen asker arkadaşları, İsmet Yıldız'ın araba almak için tesadüfen Denizli'ye gelmesiyle buluştu. Baba Hasan Yiğit, görüşmede sohbet esnasında tertibine sıkıntısından bahsetti ve Yıldız, işini bitirdikten sonra kentten ayrıldı. İki hafta sonra kente tekrar gelen Yıldız, bu kez yanında bir akülü araba getirerek, aileye sürpriz yaptı, Kubilay'ın ise hayata tutunmasını sağladı.

"Denizli'de tüm çabalarına rağmen bir akülü araba temin edemedik"

Denizli'de tüm çabalarına rağmen bir akülü araba temin edemediklerini aktaran baba Hasan Yiğit, "Bir sıkıntımız vardı. Kubilay'ın akülü sandalyeye ihtiyacı vardı ama raporunda bir madde olduğu için temin edemedik, Denizli Büyükşehir Belediyesi vermedi. O madde olduğu için genel olarak vermiyormuş. 17 yıldır görüşemediğim asker arkadaşım geldi Denizli'ye araba almak için. Kendisiyle de konuyu görüştük, ‘Bir akülü araba ihtiyacımız var' dedik, böyle bir sohbet geçti. Sonra, ‘Ben tekrar geleceğim' dedi ve gitti. Bir hafta sonra Denizli'ye tekrar geldi, ‘Ben geldim, evin konumunu atar mısın?' dedi. Kendisine evin konumunu attım, eve önce üç kişi geldi, sohbet ediyorduk zil çaldı. Bana, ‘Kapıya çıkar mısın? dedi. ‘Kubilay'ı da kucaklayıp getir' dedi. Dışarı çıktık bir baktık, üç kişi daha var ve akülü araba var. Kubilay da ben de çok şaşırdık. Kubilay'ı gezdirdik, onların yanında gezdi dolaştı. Gerçekten çok mutlu olduk. Biz Denizli'de akülü sandalye temin edemedik. Gerçekten çok şaşırdık, çok da mutlu olduk. Kimlerin emeği geçtiyse çok sağ olsun, Allah razı olsun. Arkadaşla biz 17 senedir görüşmüyorduk, tesadüfen Denizli'ye geldi, görüştük ve ikinci gelişinde de bize bir sürprizi yaptı. Askerdeyken çok samimiydik. Kendisi zaten yemekhaneciydi sağ olsun bizle orada çok iyi ilgileniyordu. Yememizi içmemizi eksik etmiyordu, Allah razı olsun" dedi.

Akülü arabasının olmasına çok sevindiğini aktaran Kubilay ise yaşadığı mutluluğu dile getirdi. Kubilay, daha önce hareket edemediğini ve normal tekerlekli sandalyeyi kullanamadığını söyledi.