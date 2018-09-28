18 yaşındaki Şilan'ın kulak zarındaki delik 4 buçuk saatte kapatıldı

Denizli'de kulak zarı delik olan Şilan Candan'ın kulak zarındaki delik 4 buçuk saat süren başarılı bir operasyonla kapatıldı.

Küçüklüğünden beri kulak zarında delik bulunan 18 yaşındaki Şilan Candan(18) işitme kaybı, kulakta uğultu ve baş dönmesi şikayetiyle Özel Denizli Cerrahi Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan tetkiklerin ardından Candan'a kulak zarı deliği teşhisi kondu ve Candan, kulak zarındaki deliğin kapatılması için ameliyata alındı. Ameliyatta Candan'ın kulağında kulak kemiği iltihabı olduğu da fark edildi. 4 buçuk saat süren ameliyatta, kulağındaki delik kapatılan ve intihabı giderilen Candan, sağlığına kavuştu. Ameliyatı gerçekleştiren Yrd. Doç. Dr. Tuna Kenar, hastaya yaptıkları tetkiklerde yüzde 40 işitme kaybı olduğunu fark ettiklerini söyledi. Hastanın kulak zarının ortasında büyük bir delik olduğunu belirten Kenar, “Kulak zarındaki delik küçüklükten beri olduğu için iltihap oluşmuş ve kulak kemiğinin içine de ilerlemiş. Hastamızı ameliyata almadan önce 3 ay kulağının kuru kalması gerekiyordu biz de o süreyi bekledik. Hastamızı ameliyata aldığımızda kulak zarı tamiriyle birlikte kulak kemiğinin içindeki iltihaplı dokuları da temizledik. Başarılı bir ameliyat geçirdik, hastamızın durumu gayet iyi. Pansumanlarını ve kontrollerini sürdürüyoruz. Hastamızı birkaç gün daha misafir ettikten sonra taburcu edebiliriz. 2 hafta sonra dış kulağa koyduğumuz tamponları alacağız. Ameliyattan 2 ay sonra da hastamızın işitme testini yapıyoruz. 10 gün içerisinde hastamız normal yaşantısına dönebilir. Ameliyat sonrasında hastalarımıza en az 6 ay kulaklarına su kaçırmamalarını öneriyoruz” dedi.

Ameliyattan sonra sağlığına kavuşan Şilan Candan ise, “İşitme kaybım vardı. Kulak uğultusu ve baş dönmesi yaşıyordum. Ameliyata alındım. Kendimi iyi hissediyorum. Şu an için herhangi bir şikayetim yok. Doktoruma çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.