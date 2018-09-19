2 araca çarpıp 2 ağaç deviren otomobil yayaya çarptı: 1 ölü 5 yaralı

Denizli'de yoldan çıkarak park halindeki iki araca çarpıp iki ağacı deviren sonrasında da takla atan otomobil, yolda yürüyen bir yayayı da altına aldı. Aracın altında kalan yaya hayatını kaybetti, otomobilde bulunan 5 kişi ise yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, Pamukkale ilçesi Zeybek Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Veli M. yönetimindeki, 27 YD 353 plakalı otomobil, Üçgen Kavşağı istikametinden Sevindik Mahallesi istikametine seyir halinde ilerlerken Zeybek Kavşağına yaklaştığında önünde giden ve plakasıyla sürücüsünün ismi henüz tespit edilemeyen bir başka otomobile çarpmamak için fren yaptı. Yapılan ani fren sonrası kontrolden çıkan otomobil savrularak, yan yol ayrıcı olarak bilinen refüje çıktı. Burada 2 ağacı deviren otomobil, daha sonra park halinde bulunan 20 YE 919 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle yan dönen otomobil, yol kenarında yaya olarak ilerleyen Engin Uzun'a (50), çarparak altına aldı. Otomobil daha sonra yine park halindeki 20 F 3353 plakalı ticari araca çarpıp takla atarak durabildi.

Kazada, yaya olarak ilerleyen ve aracın altında kalan Uzun ağır yaralandı. 27 YD 353 plakalı otomobilde bulunan 5 kişi ise araçta sıkıştı.

Kazaya ilk müdahaleyi çevredeki vatandaşlar ve diğer sürücüler yaptı. Yaralılar için 112 Acil servise haber verildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, kazada ağır yaralanan Uzun'a ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra tedavi etmek üzere hastaneye götürdü.

Kazada yaralanan ve araçta sıkışan 5 kişi ise, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucu sıkıştıkları yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı.

Ağır yaralanan Uzun, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Diğer yaralıların ise tedavisinin sürdüğü belirtildi.

Kazayla ilgi soruşturma başlatıldığı bildirildi.