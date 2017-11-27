2 bin yıllık kanalizasyon sistemi bugün de ihtiyacı karşılıyor

Buldan ilçesi Yeşildere Mahallesi’nde 2 bin yıl önce yapılan kanalizasyon sistemi, sorunsuz olarak ilçeye hizmet vermeye devam ediyor. Bir buçuk kilometre alanda bulunan kanalizasyon sistemi Eski Buldan olarak bilinen tarihi Buldan evlerinin alt yapı sistemini oluşturuyor. Sistemin, Tripolis Antik kentindeki kanalizasyon sistemine benzediğini belirten Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, "Yaklaşık 1-1,5 kilometre uzunluğunda olan kanalizasyon sistemi, 2 bin yıl veya öncesinde yapıldığı söyleniyor. Çok güzel yapmışlar, sağlam yapmışlar üzerinden araç geçiyor. Sokak iyileştirmesi yaptık. Bence bundan örnek olmamız lazım. Yaptığımız işlerin seçim için değil, nesiller için olması gerektiğinin en iyi en güzel kanıtlarından biri. Yapanların eline sağlık, tarihsel olarak zaman tünelinden çıkıp gelsinler, geri kalan kısmını yapıversinler deme şansımız yok. Benzer kanalizasyon sistemlerini Tripolis’te aynı şekilde aktif olarak görüyoruz.Kendi arkeolojik alan olarak kalması yerin altında hala kanalizasyon sistemi olması, Tripolis’in uzantısı olduğunu gösteriyor. Yapandan Allah razı olsun" dedi.

1930’lu yıllarda 22 bin kişiye bu kanalizasyonun hizmet verdiğine de değinen Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, "Bizler yağmur suları ile kanalizasyon suları ayrışmaya çalışıyoruz. İlçe belediyelerin ciddi yük bırakan bir sorun. Bu suyu artırdığınızda sulama suyu olarak kullanabilirsiniz. Yayla suları, kanalizasyonu tıkanmadan işlemesine katkı sağlıyor. İlçede yağmur sularını toplayacağımız alan yok. DESKİ’nin bu yapıları gözden geçirmesi gerekir, arkeolojik ve tarihsel boyutu ile örnek alması gerekir. Bu bölge Eski Buldan olarak da bilinir. Zorlu koşullarda yapılmış. Teknik açısından da değerli bir hazine. Buldan’ın 1930 yıllarda 22 bin insanına hizmet vermiş. Bütün mahallelerin birleşme yeri. Dere aynı zamanda. Bence her açıdan örnek alınması gereken bir yer. Yeşildere, Helvacılar,Güloluk, Düzalan Mahalleleri yani Eski Buldan’ın kanalizasyonu içeren bir merkez noktada. Aktif olarak da kullanıyoruz. Üst yapısını da tarihi dokuya uygun taşlar ile geleneksel döşeme yaptık. Üzerinden çok araç geçiyor" dedi.