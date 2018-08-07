2 bin yıllık sokak gün yüzüne çıkıyor

Sağlamlığını günümüze kadar taşıyan sokağın gün yüzüne çıkarılması için kazı çalışmaları titizlikle yürütülüyor.

Tripolis Antik Kenti Kazı Heyeti Başkanı ve Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bahadır Duman, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, antik kentte yoğun bir kazı ve restorasyon çalışmasının sürdürüldüğünü söyledi. 2018 yılında gerçekleştirilen kazı çalışmalarının en önemli buluntularından bir tanesinin antik kentte bulunan ve yaklaşık 2 bin yıllık olduğu tahmin edilen ara sokak olduğunu belirten Duman, geçtiğimiz yıllarda antik kentte bulunan mozaikli villanın hemen yanında bulunan sokakta kazı çalışmalarının devam ettiğini aktardı. Doç. Dr. Duman, sokağın üzerinden asırlar geçmesine rağmen hala sağlamlığını koruduğunu ifade ederek, "5 metre 70 santimetre genişliğinde ve 45 metre uzunluğa ulaştık şu anda. Zemini traverten yekpare bloklardan oluşan bir cadde, oldukça da sağlam korunmuş" dedi.

"Sokakta bulunan kanalizasyon sistemi sağlamlığını koruyor"

Sokak içerisinde bir kanalizasyon sisteminin de bulunduğunu ve hala sağlamlığını koruduğunu kaydeden Duman, "Caddenin hemen altında yandaki konutların atık sularını kentten uzaklaştırmak için yapılan kanalizasyon sistemi bulunuyor. Derinliği 1 metre, genişliği 70 santimetre uzunluğunda. Zaten biz daha önce Tripolis’te yaptığımız kazı çalışmalarında yaklaşık 60x45 metrelik adalardan oluşan bir kent planına sahip olduğunu biliyorduk. Şu anda yaptığımız kazılarda da zaten yine sokağın uzunluğu bu plana da denk geliyor. Bu anlamda da geçmişte elde ettiğiniz bilgileri kazı çalışmaları ile artık onaylamış olduk, doğrulamış olduk" diye konuştu.

"Yenice artık Tripolis ile de anılmaya başlayacak"

Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay ise, Tripolis Antik Kenti’nin yaklaşık 6 bin yıldır medeniyetin hüküm sürdüğü, çok önemli yerlerden birisi olduğunu belitti. Tripolis’in Denizli’nin en önemli tarihsel varlıklarından biri olduğunu ve belediye olarak yapılan çalışmalarda ellerinden gelen desteği sağladıklarını belirten Başkan Gülbay, açıklamalarını şu şekilde sürdürdü:

"Denizli’nin üç önemli antik kentinden biri; Laodikya, Hierapolis ve Tripolis gerçekten Denizli’nin en önemli tarihsel varlıkları, arkeolojik varlıkları. Burada çok hızlı bir kızı yürüyor, biz de belediye olarak karınca kararınca bu kazıya destek veriyoruz. Bir tane ustamız sürekli olarak burada yetenekli çıktı restoratörü olarak duruyor. Zaman zaman işçi desteği de sunuyoruz. Burada önemli olan şu; gelecekte bugün üzümle, narla anılan Yenice artık Tripolis ile de anılmaya başlayacak. Çünkü burası çok önemli bir merkez, turizm için önemli bir destinasyon merkezi olacak. Bu anlamda biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Burada yapılan projelerde, Güney Ege Kalkınma Ajansı’na (GEKA) verilen son projede biz bu projenin bileşeniyiz."

"Tripolis ile Hierapolis arasındaki turizm yolu açılacak"

Tripolis’in tanıtılması adına Hierapolis ve Tripolis arasında bulunan turizm yolunun açılması için gerekli çalışmaları yürüttüklerini aktaran Başkan Gülbay, "Burayı tanıtmak en önemli amaçlarımızdan bir tanesi, Hierapolis ve Tripolis’i birbirine bağlayan bir turizm yolu var tarihte. Bu yolun açılmasıyla ilgili çalışmalar var, Turizm İl Müdürlüğümüz bu konuda önemli bir çalışma içerisinde, Karayolları Genel Müdürlüğü ile birlikte bu süreç devam ediyor. İnşallah bir an önce merkezi otoritenin destekleriyle bu yol açılır" dedi.