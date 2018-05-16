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16 Mayıs 2018 15:01

2 gündür aranan 90 yaşındaki kadın ölü bulundu

Denizli’nin Çal ilçesinde 2 gün önce kaybolan 90 yaşındaki kadının cansız bedeni bulundu.

2 gündür aranan 90 yaşındaki kadın ölü bulundu

16 Mayıs 2018 15:01


Edinilen bilgiye göre, Çal ilçesinde 2 gün önce yaşadığı evden ayrılan Fatma Gülmez (90) bir daha geri dönmedi. Yaşlı kadından haber alamayan yakınları ise durumu güvenlik güçlerine bildirildi. İhbar üzerine harekete geçen güvenlik güçleri İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünden (AFAD) yardım istedi. Bunun üzerine AFAD ekipleri Gülmez’in bulunması için arama çalışması başlattı. Polis ekipleri ise ilçedeki şehir polis kameralarını incelediklerinde kadının en son iki gün önce evinin yakınında görüldüğünü tespit etti. Ardından çalışmaları kadının evinin çevresinde genişleten ekipler Gülmez’in evinin yakınındaki terk edilmiş bir evin bahçesinde ölü buldu. Gülmez’in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, olayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü bildirildi.




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