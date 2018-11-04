İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

2 milyon liralık ham pamuk son anda kurtarıldı

Denizli’nin Sarayköy ilçesinde bir pamuk fabrikasında çıkan yangın, maddi değeri 2 milyon lira değerinde olduğu iddia edilen ham pamuğun bulunduğu alana uluşmadan itfaiye ekipleri tarafından son anda söndürüldü.

Denizli'nin Sarayköy ilçesinde bir pamuk fabrikasında çıkan yangın, maddi değeri 2 milyon lira değerinde olduğu iddia edilen ham pamuğun bulunduğu alana uluşmadan itfaiye ekipleri tarafından son anda söndürüldü.


Edinilen bilgiye göre, Denizli'nin Sarayköy ilçesi Sığma Mahallesi'nde bulunan Ömer Güneğri'ye ait pamuk işleme fabrikasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın kısa süre içerisinde büyüdü. Fabrikada çalışan işçilerin yangını haber vermesiyle olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi gönderildi. İtfaiye ekiplerinin erken müdahalesi sonucu alevler, maddi değeri 2 milyon lira olduğu öne sürülen ham pamuğun olduğu bölüme uluşmadan söndürüldü.


Yangına, Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı 10 yangın söndürme aracı ve 30 personel ile müdahale edildiği bildirildi.


Yangının çıkış nedeniyle ilgili araştırma başlatıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.