2. Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları sona erdi

Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları, 3 gün boyunca spor ve eğlenceye doyurdu.

Pamukkale Belediyesi tarafından ilki geçen yıl yapılan Pamukkale Spor Oyunları, 4-5-6 Mayıs tarihlerinde “2. Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları” adıyla gerçekleşti.

3 gün boyunca devam eden 2. Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları” PAÜ Spor Salonu’nda taekwondo müsabakalarına ev sahipliği yaparken, Çadır Spor Salonu’nda masa tenisi, açık tenis kortlarında 3x3 basketbol turnuvası, KYK sahası da Denizli’de ilk kez çim hokeyi turnuvasına sahne oldu. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin, turnuvalarda dereceye giren sporculara ödüllerini düzenlenen törenlerle verdi. Ayrıca gün boyu sosyal etkinlik alanında, ok atışları ve sanal gerçeklik oyunları oynandı.

Yine aynı gün Pamukkale’de 7. Futbol Şöleni İlkbahar 2018 Halı Saha Futbol Turnuvası’nın final maçı oynandı ve rakibi İstiklal Dost İstiklalgücü’nü 6-4 yenen Zümrüt Zeytinköy Zümrütspor şampiyon oldu. Turnuvada dereceye giren takımlara ödülleri ve kupaları törenle verildi.

Kocaçukur’da spor oyunları heyecanı

2. Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları’nın son gün etkinlikleri Pamukkale travertenlerinin eteğindeki Kocaçukur’da gerçekleşti. Sosyal etkinlik alanında 7’den 70’e herkese hitap eden yarışmalar yapılırken, 2. Uluslararası Pamukkale Yarı Maratonu’nda da büyük heyecan yaşandı. Yerli ve yabancı 123 sporcunun katıldığı 21 kilometre 100 metrelik mesafeyi 1.05.05’lik sürede koşan Falı Kımıyo Maıyo birinci olurken, Kenyalı Kımutaı Kıplımo 1.05.30 ile ikinci ve Faslı Benhadi Youseff ise 1.06.42 ile üçüncü oldu. Bayanlarda ise ilk 3 sırayı alan isimler 1.17.21’lik derecesi ile Kenyalı Daısy Jeptoo Kımeli birinci olurken, Büşranur Koku 1.17.50 ile ikinci ve Elif Dağdelen 1.20.02 ile üçüncü oldu. Bu isimlere ödülleri düzenlenen törenle verildi. Yine oyunlar çerçevesinde Pamukkale Halk Koşusu da gerçekleşti. Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’in de katıldığı halk koşusu renkli görüntülere sahne oldu. Yüzlerce kişi sağlıklı yaşam için halk koşusunda ter döktü. Gün boyu yamaç paraşütü ve yelken kanat gösterileri yapıldı.

Finali Murat Dalkılıç yaptı

Denizli turizmini de hareketlendiren 2. Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları’nın finali ise Kocaçukur meydanında gerçekleşen Murat Dalkılıç konseri oldu. Binlerce kişinin katıldığı konserde sevilen şarkılarını seslendiren Dalkılıç’a Denizlililer büyük ilgi gösterdi. Ünlü sanatçı konserinde söylediği şarkılarla hayranlarını adeta mest etti. Konser sırasında sahneye çıkan Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin Murat Dalkılıç’a çiçek ve günün anısına hediye verdi.

Ünlü sanatçı Pamukkale Belediye Başkanı Hüseyin Gürlesin’e, “Beni Denizli halkıyla buluşturduğunuz için teşekkür ederim” dedi. Başkan Gürlesin ise, “2. Uluslararası Pamukkale Spor Oyunlarında 3 gün yapılan etkinliklerde bizleri yalnız bırakmayan vatandaşlarımıza teşekkür ederim. 3. Uluslararası Pamukkale Spor Oyunları’nı 2019 yılının mayıs ayında yapmayı planlıyoruz. Tüm Denizli halkına teşekkür ederim” diye konuştu.