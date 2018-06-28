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28 Haziran 2018 16:57

2018 yılı hac görevlileri toplantısı yapıldı

Denizli’de, Diyanet İşleri Başkanlığı ve özel seyahat acenteleri organizasyonu ile 2018 yılında kutsal topraklara gidecek kişilere dini konularda rehberlik yapmak üzere görevlendirilen kafile başkanları, din görevlileri ve bayan irşat görevlilerini bilgilendirme toplantısı yapıldı.

2018 yılı hac görevlileri toplantısı yapıldı

28 Haziran 2018 16:57


Denizli Müftüsü Mehmet Aşık’ın başkanlığında yapılan toplantı, kentten hacca gidecek kafile başkanı, din görevlisi ve bayan irşat görevlilerinden oluşan 36 görevlinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Müftü Yardımcıları Hasan Hüseyin Ortanca, Hasan Hüseyin Palabıyık, Talat Özmet ve Hac ve Umre Kısım Şefi Ahmet Arıcı’da katıldı. Toplantıda hacı adaylarının ibadetlerini sağlık, güven ve huzur içerisinde yerine getirebilmeleri için dikkat edilmesi gereken hususları dile getiren Müftü Aşık, “Diyanet İşleri Başkanlığı’mız uzun yılların bilgi ve tecrübesiyle tüm hacılarımıza hizmet vermeye devam etmektedir. Görevlendirildiğiniz kafilede görevinizi en iyi şekilde yapmak hacılarımıza yardımcı olmak hem dini hem milli bir görevdir. Kutsal beldelerde olduğumuz süre içerisinde hacılarımıza hizmet ederek dua almaya vesile olacak işler yapmalıyız” diye konuştu.


Toplantı daha sonra karşılıklı görüş alışverişi ile devam etti.




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