2018 yılı hac görevlileri toplantısı yapıldı

Denizli Müftüsü Mehmet Aşık’ın başkanlığında yapılan toplantı, kentten hacca gidecek kafile başkanı, din görevlisi ve bayan irşat görevlilerinden oluşan 36 görevlinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıya Müftü Yardımcıları Hasan Hüseyin Ortanca, Hasan Hüseyin Palabıyık, Talat Özmet ve Hac ve Umre Kısım Şefi Ahmet Arıcı’da katıldı. Toplantıda hacı adaylarının ibadetlerini sağlık, güven ve huzur içerisinde yerine getirebilmeleri için dikkat edilmesi gereken hususları dile getiren Müftü Aşık, “Diyanet İşleri Başkanlığı’mız uzun yılların bilgi ve tecrübesiyle tüm hacılarımıza hizmet vermeye devam etmektedir. Görevlendirildiğiniz kafilede görevinizi en iyi şekilde yapmak hacılarımıza yardımcı olmak hem dini hem milli bir görevdir. Kutsal beldelerde olduğumuz süre içerisinde hacılarımıza hizmet ederek dua almaya vesile olacak işler yapmalıyız” diye konuştu.

Toplantı daha sonra karşılıklı görüş alışverişi ile devam etti.