244. ÜAK Toplantısı PAÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi

Dr. Hüseyin Bağ, ÜAK üyesi Rektörleri PAÜ’nün ev sahipliği yaptığı “244. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı”nda bir araya getirdi.

2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 11. maddesi uyarınca kurulan, üniversite rektörlerinin bir yıl süre ile üniversitelerin Cumhuriyet dönemindeki kuruluş tarihlerine göre sıra ile başkanlık yaptığı, yaklaşık 200 üniversitenin bağlı olduğu Üniversitelerarası Kurul’un 1 Ağustos 2017 tarihinde başkanlık görevini devralan Rektör Bağ’ın başkanlığında 244. dönem toplantısı, PAÜ’de yapıldı. PAÜ Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen toplantının açılışında Vali Vekili Hakkı Ünal ile Rektör Bağ başta olmak üzere Denizli Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Av. Ali Değirmenci, Denizli Sanayi Odası Başkanı Müjdat Keçeci ile birlikte ÜAK’a bağlı üniversite rektörleri ile toplamda yaklaşık 250 davetli yer aldı.

Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan toplantının açılış programı Pamukkale Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgün Gülhan’ın sahnelediği piyano dinletisi ile devam etti. Piyano dinletisinin ardından program, Pamukkale Üniversitesi Tanıtım Filmi ve Denizli İli Tanıtım Filmi gösterimi ile devam etti.

“1 yıllık olan ÜAK Başkanlığı görevinin son çeyreğini icra ediyorum”

Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Bağ, 1 yıllık olan ÜAK Başkanlığı görevinin son çeyreğini icra ettiğini ifade ederek, “Henüz iki ay geçmiş olması ve iki toplantı yapmış olmamıza rağmen ÜAK’ta işlerin hızlandığına şahit olduk. ÜAK yönetim kurulunun oluşumuna desteklerinden dolayı YÖK Başkanım Prof. Dr. Yekta Saraç Hocama bir kez daha teşekkür ve şükranlarımı sunuyorum. Bir yıllık olan ÜAK Başkanlığı görevimin son çeyreğine gelmiş bulunmaktayım. Görevim süresince sağladığınız katkılardan, hoş görünüzden dolayı siz değerli genel kurul üyelerimize, büyük bir emek ve özveriyle çalışan başta genel sekreterim Prof. Dr. Haldun Göktaş hocam olmak üzere tüm ÜAK çalışanlarına çok teşekkür ediyorum” dedi.

Açılış konuşmalarının ardından program, 244. Üniversitelerarası Kurul Toplantısı ile devam etti.