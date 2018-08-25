250 kiloluk yaban domuzunu avladı

Çal ilçesi Gelinören Mahallesi’ndeki ayçiçeği ve mısır tarlarına dadanarak çiftçilere ciddi anlamda ekonomik zarar veren ve çiftçilerin ‘canavar’ diye adlandırdığı ve yaklaşık 250 kilogram ağırlığında olduğu iddia edilen yaban domuzu sonunda vuruldu. Artan şikayetlerle birlikte av yasağının da kalkması ile harekete geçen ve avcılık sporuna merakı ile bilinen Poslu köylülerin canavar diye adlandırdığı domuzun peşine düştü. Günlerce domuzun izini süren Poslu sonunda hayvanı Büyük Menderes Nehri yatağı yakınlarında kıstırdı. Poslu 250 kilogramlık yabana domuzunu av tüfeği ile kafasına tek el ateş ederek öldürmeyi başardı. Poslu avlandığı yaban domuzu ile birlikte fotoğraf çektirip sosyal paylaşım sitesinden paylaşmayı da ihmale etmedi.