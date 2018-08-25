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25 Ağustos 2018 14:37

250 kiloluk yaban domuzunu avladı

Denizli’nin Çal ilçesinde yaklaşık 1 aydan bu yana dadandığı tarım arazilerine zarar veren yaklaşık 250 kilogram ağırlığındaki yaban domuzu av sezonunun açılması ile Selçuk Poslu isimli avcı tarafından kafasından tek kurşunla vurularak avlandı.

250 kiloluk yaban domuzunu avladı

25 Ağustos 2018 14:37


Çal ilçesi Gelinören Mahallesi’ndeki ayçiçeği ve mısır tarlarına dadanarak çiftçilere ciddi anlamda ekonomik zarar veren ve çiftçilerin ‘canavar’ diye adlandırdığı ve yaklaşık 250 kilogram ağırlığında olduğu iddia edilen yaban domuzu sonunda vuruldu. Artan şikayetlerle birlikte av yasağının da kalkması ile harekete geçen ve avcılık sporuna merakı ile bilinen Poslu köylülerin canavar diye adlandırdığı domuzun peşine düştü. Günlerce domuzun izini süren Poslu sonunda hayvanı Büyük Menderes Nehri yatağı yakınlarında kıstırdı. Poslu 250 kilogramlık yabana domuzunu av tüfeği ile kafasına tek el ateş ederek öldürmeyi başardı. Poslu avlandığı yaban domuzu ile birlikte fotoğraf çektirip sosyal paylaşım sitesinden paylaşmayı da ihmale etmedi.




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