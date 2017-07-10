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10 Temmuz 2017 18:47

28 yıldır nefes alma sorunu yaşayan Azeri sağlığına Denizli’de kavuştu

DENİZLİ (İHA) – 28 yıldır ciddi nefes alma sorunu ve burun tıkanıklığı ile mücadele eden Azerbaycan vatandaşı Jamila Gurbanova, Denizli’de gittiği hastanede yeniden sağlığına kavuştu.

28 yıldır nefes alma sorunu yaşayan Azeri sağlığına Denizli’de kavuştu

10 Temmuz 2017 18:47


Azerbaycan vatandaşı olan Jamila Gurbanova, uzun süredir yaşadığı ciddi nefes alma problemleri, geceleri ağzı açık uyuma, horlama, burun tıkanıklığına bağlı uyku bozuklukları nedeniyle Özel Denizli Cerrahi Hastanesine başvurdu. Başvurunun ardından muayene edilen Gurbanova’ya ameliyat olması gerektiği belirtildi. Yapılan tetkiklerin ardından Gurbanova, Op. Dr. Kani Aslan tarafından ameliyata alındı. Yaklaşık üç saatlik operasyonla Gurbanova’ya estetik müdahale yapıldı. Gurbanova, yaklaşık 28 yıldır yaşadığı sağlık sorunlarını atlatarak sağlığına kavuştu.


Son üç senedir bu operasyon için araştırma yaptığını belirten Jamila Gurbanova, daha önce hiç almadığı kadar rahat nefes aldığını ve uyku konforunun oldukça arttığını belirtti. Burun görsel bozukluğunun da çok büyük oranda düzelmesi nedeniyle mutlu olduğunu belirten Gurbanova, Özel Denizli Cerrahi Hastanesine ve çalışanlarına teşekkür etti.




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