30 dakikada 290 çöp şiş yedi 15 bin lira kazandı

Denizli'de bir işletmenin düzenlediği yarışmada 30 dakika içinde 290 çöp şiş yiyen genç kız rekor kırdı.

Denizli'de son yıllarda düzenlediği çöp şiş yeme yarışmalarıyla ilgi odağı olan ve çevre iller de dahil olmak üzere yüzlerce vatandaşın işletmesine gelmesini sağlayan bir çöp şişçi dükkanında geçtiğimiz gün yeni bir rekor kırıldı.

43 kiloluk kadın yarışmacı Mihriban Kasap, düzenlenen yarışmada 30 dakika içerisinde 290 çöp şiş yiyerek rekor kırdı. Kasap, 30 dakikada 290 çöp şiş, 3 ayran, 1 salata, 1 tabak patates, 1 kilo ketçap ve 1 kilo mayonez yiyerek 15 bin liralık büyük ödülü kazandı. Sosyal medyadan canlı yayınlanan yarışmada 290 çöp şiş yiyerek rekor kıran 43 kiloluk Kasap'ın canlı yayın videosu 4 milyon kişi tarafından izlendi.