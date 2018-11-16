30 kişiye ilk yardım sertifikası verildi

Denizli İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Hisar Mahallesi Muhtarlığı'nda 2 gün süren ilk yardım eğitimlerinde başarılı olarak sertifika almaya hak kazanan 30 kişiye düzenlenen törenle sertifikaları verildi.

Hisar Mahalle Muhtarlığı önünde yapılan sertifika dağıtım törenine Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu, Denizli İl Emniyet Müdürü Mevlüt Demir, Denizli Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Ali Değirmenci, Denizli İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Berna Öztürk, Hisar Mahalle Muhtarı Aynur Dindar ve sertifika almaya hak kazanan vatandaşlar katıldı. Sertifika dağıtım töreninde konuşan Öztürk, ilk yardım eğitmenleri tarafından mahallede 2 gün boyunca 30 kişiye ilk yardım eğitimi verildiğini söyledi. Öztürk, “Sizin de bildiğiniz gibi herhangi bir acil sağlık probleminde 112'yi aradığınızda ambulanslarımız acil yardımda bulunmak için derhal gelmektedir. Sağlık ekiplerinin olay yerine gelinceye kadarki zaman dilimde ilkyardımın bilinçli ve doğru olarak yapılması hayat kurtarıcı olabilir. Hayat kurtarma ya da olası tehlikeleri en aza indirgemeye yönelik bu işlemin geniş kitleler tarafından bilinmesi çok önemlidir. Bugün burada sertifika almaya hak kazanan kişilere baktığımızda çoğunuz ev hanımı ve annesiniz. Evde ufuk tefek kazalar olabilir. Bundan sonra eminim ki Hisar Mahallesinde ufak tefek yaralanmalar olduğunda sağlık görevlileri gelinceye kadar hepiniz olaya müdahalede bulunacaksınız. O yüzden önce Hisar Mahalle Muhtarı Aynur Dindar'a ve ilk yardım eğitimine katılarak sertifika almaya hak kazanan sizlere çok teşekkür ediyorum” dedi.

Merkezefendi Kaymakamı Adem Uslu da acil olaylarda ilk yardımın hayat kurtarıcı olduğunu, ilk yardım eğitiminin Hisar Mahallesi'nde verilmiş olmasının mahallenin konumu açından önemli olduğunu söyledi.

Konuşmalardan sona eğitimini başarıyla tamamlayan 30 kişiye sertifikaları verildi.