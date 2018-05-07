30 yıl aradan sonra sinemaya tekrar kavuştular

Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş’ın talimatları ile geçtiğimiz yılın nisan ayında ilk kepçe vurulan Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezi hizmete hazır hale geldi. 350 kişilik sinema, tiyatro, nikah ve toplantı salonu, 1 kütüphane, 1 fuaye, sergi salonu, 1 fotoğraf stüdyosu, 1 eğitim ve dans okulu, 1 atölye ile otopark bulunan Kültür Merkezi 5 milyon 300 bin liraya mal oldu. Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezi’nin sinema salonu ve sergi alanı vatandaşların hizmetine sunuldu. Sarayköy’ün 30 yılın ardından kavuştuğu sinema salonu Denizli ilçeleri arasında da ilk olma özelliği taşıyor. Yapılan iç tasarım ile dikkatleri üzerine çeken sinema salonunun ilk misafirleri ise çocuklar oldu. Özbaş’ın çocuk film şenliği etkinliği ile Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezi sinema salonu 2 hafta boyunca ilçedeki çocuklara hizmet verdi.

Başkan Özbaş, “Sarayköyümüzün geri kaldığı tüm hizmetlere hızlı bir şekilde ulaştırmak; hatta daha büyük hizmetler yaparak şehrimizi önlere taşımak istiyoruz. Şehrimizin her köşesinde eğitimin, sporun, sanatın yaşandığı projelerimiz yükseldi ve vatandaşlarımız hizmet almaya başladı. İlçemizin alt ve üst yapısını değiştiriyor, vatandaşlarımızın da hayatlarına dokunmak için hizmetlerimizi artırarak devam ettiriyoruz. Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezi’de bunlardan bir tanesi. Artık vatandaşlarımız sinema için ilçemizin dışına çıkmak zorunda kalmayacak. Uzaklara gitmeden ilçemizdeki kültür ve sanatın yakıştığı yerde kültür merkezimizde yapacaklar. Şehrimizin güzel görüntüsünü daha çok arttıracak olan Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezimizin ilçemize, vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.