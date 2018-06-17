Diğer
Kategoriler
17 Haziran 2018 19:28

4 bacaklı civciv şaşırttı

Denizli’de tavuk yetiştiriciliği yapılan bir çiftlikte dört bacaklı civciv dünyaya geldi.

4 bacaklı civciv şaşırttı

17 Haziran 2018 19:28


Denizli’nin Çivril ilçesi Bozdağ mahallesinde kanatlı hayvan yetiştiriciliği yapan Mehmet Demir’e ait besihanede dünyaya gelen civciv, 4 bacağı ile görenleri şaşırtıyor.


Beş yıldır besicilik yapan Mehmet Demir, ilk defa böyle bir durumla karşılaştığını belirterek, “Beş yıldır tavuk yetiştiriciliği yapıyoruz. İlk defa dört bacaklı civciv ile karşılaştık” dedi.


Civcivin fazladan çıkan bacakları yüzünden herhangi bir zorluk yaşamadığına dikkat çeken Demir, “Gördüğümüz kadarıyla fazladan olan iki bacak hayvana zarar vermiyor ama biz diğer civcivler yadırgayıp zarar vermesinler diye ayırdık, ayrı bir yerde bakıyoruz” diye konuştu.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
28
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    28°C
  • Salı
    29°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    29°C
  • Perşembe
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    30°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç