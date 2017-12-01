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01 Aralık 2017 10:43

4 gündür kayıp olan adam evinde ölü bulundu

Denizli’nin Çal ilçesinde 4 gündür kendisinden haber alınamayan 53 yaşındaki adam, evinde ölü bulundu.

4 gündür kayıp olan adam evinde ölü bulundu

01 Aralık 2017 10:43


Edinilen bilgiye göre, Denizli’nin Çal ilçesi Süller Mahallesi’nde ikamet eden 53 yaşındaki Adnan Bal’dan, yakınları bir süre haber alamadı. Bal’ı aramaya devam eden yakınları, eve baktı. 4 gündür kayıp olan Bal evinde hareketsiz halde bulundu. Yakınların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yaptıkları ilk kontrolde Bal’ın hayatını kaybettiğini belirledi. Jandarma ekiplerinin olay yeri incelemesinin ardından Bal’ın cesedi, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.


Bal’ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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