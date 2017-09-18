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18 Eylül 2017 21:26

4’üncü kattan atlayan şahıs ağır yaralandı

Denizli’nin Merkezefendi ilçesinde bir kişi, binanın 4’üncü katından atlayarak intihar girişiminde bulundu.

4’üncü kattan atlayan şahıs ağır yaralandı

18 Eylül 2017 21:26

Ağır yaralanan şahsın atlama anı ise kameraya yansıdı.


Olay, saat 19.10 sularında Denizli’nin Merkezefendi ilçesi Altıntop Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, K.S. (33), bir binanın 4’üncü katındaki terasa çıktı. Terastaki şahsı gören vatandaşların durumu 112 Acil Servis’e haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri, önlem alırken bir yandan da çatıdaki şahsı ikna etmeye çalıştı. Çevrede toplananların ise yaşananları cep telefonları ile çekmeye çalışması ortaya ilginç bir görüntü çıkardı. K.S. aniden kendini aşağıya bıraktı. Şahsın düştüğünü gören vatandaşlar çığlık atarken, polis ekipleri olay yerinden vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Şahsın atlama anı ise saniye saniye kameralara yansıdı. Ağır yaralanan şahıs, olay yerindeki sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavisi süren şahsın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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