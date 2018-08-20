5 bin TL’ye üzüm ağası oldu

’sü düzenlenen Buldan-Yenicekent Tripolis Kültür ve Turfanda Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm Festivali’nin ağası açık arttırma ile seçildi.

Buldan İlçesi’nde bu yıl 23.’üncüsü düzenlenen Yenicekent Tripolis Kültür ve Turfanda Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm Festivali’nde geleneksel hale gelen ve açık arttırma usulü yapılan üzüm ağalığını İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk kazandı. Açık arttırmaya Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdal Uğur, Belediye Meclisi Üyesi Ömer Camioğlu ve işadamı Ahmet Özen ile birlikte katılan Yasin Öztürk arttırmayı 5 bin TL ile kazandı. Ağalık yeleğini giyen Yasin Öztürk arttırmada ortaya konan koçu, Tripolis kazısında çalışan akademisyen ve işçilere bağışladı.