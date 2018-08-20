Diğer
Kategoriler
20 Ağustos 2018 10:00

5 bin TL’ye üzüm ağası oldu

Denizli’nin Buldan İlçesi’nde bu yıl 23.

5 bin TL’ye üzüm ağası oldu

20 Ağustos 2018 10:00

’sü düzenlenen Buldan-Yenicekent Tripolis Kültür ve Turfanda Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm Festivali’nin ağası açık arttırma ile seçildi.


Buldan İlçesi’nde bu yıl 23.’üncüsü düzenlenen Yenicekent Tripolis Kültür ve Turfanda Çekirdeksiz Sultaniye Üzüm Festivali’nde geleneksel hale gelen ve açık arttırma usulü yapılan üzüm ağalığını İYİ Parti Denizli Milletvekili Yasin Öztürk kazandı. Açık arttırmaya Buldan Belediye Başkanı Mustafa Gülbay, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Serdal Uğur, Belediye Meclisi Üyesi Ömer Camioğlu ve işadamı Ahmet Özen ile birlikte katılan Yasin Öztürk arttırmayı 5 bin TL ile kazandı. Ağalık yeleğini giyen Yasin Öztürk arttırmada ortaya konan koçu, Tripolis kazısında çalışan akademisyen ve işçilere bağışladı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER DENİZLİ HABERLERİ
DENİZLİ HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Pazartesi
    Sıcak
    36°C
  • Salı
    Sıcak
    37°C
  • Çarşamba
    Sıcak
    37°C
  • Perşembe
    Sıcak
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç