5. Lider Çocuk Tarım Kampı başladı

Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü koordinasyonu ile bu yıl 5. düzenlenen Lider Çocuk Tarım Kampı’nın bu seneki misafir öğrencileri Pamukkale İlçesi Osman Aydınlı İlkokulu oldu. 29-31 Mayıs 2018 tarihleri arasında 20 öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilecek olan Lider Çocuk Tarım Kampı ile ilköğretim 4. sınıf öğrencilerine doğa bilinci ve çevre farkındalığı kazandırılması hedefleniyor. Tarladan sofraya gıda üretim teknolojileri ve gıda güvenilirliği hakkında bilgi vermek, çocuklara doğa, çevre, küresel ısınma, tarım, gıda, kaynakları ve ayrıca 2018 yılı kamp programının temasının ‘Beslenme ve Gıda için Biyoçeşitlilik’ olarak belirlenmiştir. Bu kapsamda Birleşmiş Milletler Küresel Çevre Fonunun (GEF) desteği ile Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde ve Başkanlık işbirliğinde yürütülen “Beslenme ve Gıda için Biyoçeşitlilik Projesi" kapsamında Yenilebilir yabani bitki türleri konusunda kamp uygulamasına katılan çocuklara eğitimler vermesi faaliyet ve etkinliklerin yapılması planlanıyor.