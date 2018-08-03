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03 Ağustos 2018 10:43

7 bin 200 metrekarelik Çok Amaçlı Antrenman Salonu’nda çalışmalar sürüyor

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Bereketler Mahallesinde yaptırılan 7 bin 200 metrekarelik inşaat alanına sahip Çok Amaçlı Antrenman Salonu’nda çalışmalar sürüyor.

7 bin 200 metrekarelik Çok Amaçlı Antrenman Salonu’nda çalışmalar sürüyor

03 Ağustos 2018 10:43

Denizli Valisi Hasan Karahan, inşaat alnına gelerek incelemelerde bulundu.


Merkezefendi İlçesi Bereketler Mahallesinde inşaatı devam eden Çok Amaçlı Antrenman Salonu’nda çalışmalar devam ediyor. 7 bin 200 metrekarelik inşaat alanına sahip, zemin+3 kat projesi olan tesis, toplamda 5 bin 441 metrekare arsa üzerinde yükseliyor. Antrenman Salonu inşaatını ziyaret eden Denizli Valisi Hasan Karahan, inşaat alnına gelerek Gençlik Spor İl Müdürü Ahmet İbanoğlu ve mühendislerden çalışmalar hakkında bilgi aldı. 30 Ağustos 2019 tarihinde bitecek tesiste, uluslararası standartlarda antrenman salonları, antrenör ve eğitmen odaları, seminer salonu, kafeterya gibi alanlar bulunuyor. Tesisin tamamlandığında 24 saat hizmet vereceği ve amatör spor branşlarının birçoğunun merkezi olacak modern bir tesis olacağı kaydedildi.




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