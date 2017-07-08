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08 Temmuz 2017 16:13

7. Taş Heykel Kolonisi sona erdi

Denizli’de bu yıl yedincisi düzenlenen Uluslararası Taş Heykel Kolonisi, düzenlenen programla sona erdi.

7. Taş Heykel Kolonisi sona erdi

08 Temmuz 2017 16:13


Denizli Büyükşehir Belediyesi ve özel bir mermer firması tarafından bu yıl 7’incisi düzenlenen Kömürcüoğlu Uluslararası Taş Heykel Kolonisi kapanış programı yapıldı. Bir mermer fabrikasında düzenlenen kapanış programına, Denizli Valisi Hasan Karahan, Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, Mermer Firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kömürcüoğlu, koloni sanatçıları ve çok sayıda davetli katıldı.


Programda konuşan ve bir hobi gibi başlattığı heykel kolonisinin bugünlere geldiğini belirten firmanın Yönetim Kurulu Başkanı Kömürcüoğlu, “2014 yılından itibaren Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Osman Zolan bizimle beraber oldu. Bu etkinliği 2014 yılından beri Denizli Büyükşehir Belediyesi ile ortak olarak devam ettirmekten de ayrıca mutluyum” dedi.


Daha sonra bir konuşma yapan Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan, “Denizli kültür ve sanatta kadim şehirlerden birisi. Sahip olduğu 19 antik kenti düşündüğümüzde o günlerdeki sanatı bugünlere taşımak çok önemliydi. Taş heykel kolonisinde de ortaya çıkan eserlerin birçoğunu kentimizin değişik noktalarında sergiliyoruz. O da bize ayrı bir güzellik sağlıyor. Alt yapı, üst yapı, yollar, köprüler, binalar önemli ancak bir şehri şehir yapan o şehrin kültür ve sanatıdır, değerleridir. Onlara sahip çıkmak gerekir” diye konuştu.


Etkinlikte güzel eserlerin ortaya çıktığını ifade eden Denizli Valisi Hasan Karahan, “Buradaki eserlerimizi şehrimizin meydanlarında, değişik alanlarında görmek isteriz. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Etkinlik çocukluk aşamasını çoktan geçmiş artık. İnşallah daha uzun yıllar sürer. Emeği geçenleri tebrik eder, koloninin devamını dilerim” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından Vali Karahan, Başkan Zolan ve beraberindekiler, koloniye katılan sanatçılara plaket verdi. Daha sonra protokol üyeleri heykeltıraşların bir ay boyunca yaptığı eserleri inceledi.




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