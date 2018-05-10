72 yaşında ressam oldu

Sarayköy Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Halk Eğitim Merkezi Yıl Sonu Genel Sergisi” ilçenin gözde yerlerinden biri haline gelen Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Sarayköy Kaymakamı Fatih Akkaya, Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Akbulut, ilçe protokolü, öğretmenler ve kursiyerler katıldı. Sergi açılışından önce Kültür Merkezi salonunda Halk Eğitim Merkezi’nde gitar ve bağlama kursu alan kursiyerler konser verdi. Ardından ilçe protokolünün kestiği kurdele ile sergi açıldı. İlçe protokol üyeleri sergide yer alan tabloları, tel kırma, hesap işleri, ev tekstili, giyim üretim, kabak oyma sanatı ve Trabzon hası örme tekniği ile yapılan el emeklerini gezdi.

“Resim yaparken çok mutlu oluyorum.”

Sergide dikkat çeken ayrıntı ise 72 yaşındaki Huriye Geniş oldu. Geniş 3 ay gibi kısa bir sürede aldığı resim eğitimiyle yağlı boya tekniği ile yaptığı 3 ayrı resmini resim severlerin beğenisine sundu. Resim sanatı ile tanışmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren ve yaptığı eserler ile öğrenmenin yaşının olmadığını gösteren Geniş, “3 aydır resim çiziyorum. Öncesinde hiç böyle bir deneyimim olmamıştı. İlkokul mezunuyum ben. O dönemlerde boya nedir pek bilmezdik. Resim ile de kızımın sayesine tanıştım. O resim kursuna gelirken bende onu ziyaret ederdim. Yanında otururken benimde resim yapmak canım istedi ve kursa başladım. Resim yaparken çok mutlu oluyorum. ‘Bu yaşta boş ver yapma diyenler oldu’ ama ben kursuma giderek resim yapmaya başladım. Öğrenmenin yaşı olmazmış. Ben yaşıma rağmen keyifle, mutlulukla resme başladım. 3 tane tablomda sergide yer aldı” dedi.