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23 Mayıs 2018 18:19

73 yaşında 3’üncü aort ameliyatını oldu

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde üçüncü kez aort ameliyatı olan 73 yaşındaki hasta, sağlığına kavuşarak hastaneden ayrıldıAort yırtılması nedeniyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran 73 yaşındaki Ayşe Açık PAÜ Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Ana bilim Dalı ekibinin başarılı operasyonuyla hayata tutundu.

73 yaşında 3’üncü aort ameliyatını oldu

23 Mayıs 2018 18:19

Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’nde üçüncü kez aort ameliyatı olan 73 yaşındaki hasta, sağlığına kavuşarak hastaneden ayrıldı


Aort yırtılması nedeniyle Pamukkale Üniversitesi Hastanesi’ne başvuran 73 yaşındaki Ayşe Açık PAÜ Hastanesi Kalp Damar Cerrahisi Ana bilim Dalı ekibinin başarılı operasyonuyla hayata tutundu. Kalp Damar Cerrahı Prof. Dr. Bilgin Emrecan yapılan ameliyat hakkında verdiği bilgide, “Ayşe Açık 73 yaşında karın ve sırt ağrısı nedeniyle başvurdu. Yapılan tetkiklerde karın ve göğüs kafesi içerisindeki aort damarında ileri derecede genişleme ve yırtık mevcuttu. 2009 yılında aortun kalpten çıkan bölümü, 2011’de de aortun karın içerisinde böbrek damarlarından sonraki bölümü değiştirilmiş. Bu sefer daha riskli olan karaciğer bağırsak ve böbrek damarlarını da içeren ve göğüs kafesinin içerisine uzanan bölümünde akut aort diseksiyonu ve anevrizması olması nedeniyle ameliyata alındı. Sayılı merkezlerde uygulanan tekniklerle omurilik ve karın içerisindeki organların beslemesi yapılarak yaklaşık 4 buçuk saatlik bir ameliyat ile sağlığına kavuşan hastamız 3. aort ameliyatından da yürüyerek hastaneden ayrıldı” dedi.


Prof. Dr. Emrecan, bu ameliyatta göğüs kafesi ve karın boşluğunun çok büyük bir kesi ile açıldığını ve aortun beslediği tüm organların tek tek açığa çıkarıldığını belirterek, "Aortun hayati organları kanlandıran bölümlerinin değiştirilmesi nedeniyle çok özel teknik ve cihazlarla ameliyat yapılması ve cerrahi olarak işlemin en kısa zamanda bu organlarda kalıcı hasar bırakmayacak şekilde hızlı bir şekilde yapılması gerekmektedir. Ameliyat esnasında böbrek, bağırsaklar, karaciğer ve omurilik gibi organlar oksijensiz kalmakta, bu nedenle de bu organlarda hasar oluşabilmekte veya hasta belden aşağısında felç olabilmektedir. Ancak üçüncü aort ameliyatı olmasına rağmen hastamızda bu problemlerin hiçbirisi gelişmeden şifa ile taburcu edildi" ifadelerine yer verdi.


PAÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. İbrahim Türkçüer ise 3’üncü basamak hastane olarak en iyi hizmeti verdiklerini, son teknoloji teknikler kullanılarak hastalara tedaviler uygulanmaya devam edileceğini kaydetti.




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