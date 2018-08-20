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20 Ağustos 2018 11:27

7’den 70’e Farkındalık sergisi büyük ilgi gördü

Denizli Sarayköy’de yaz dönemi resim kursiyerlerinin açtığı 7’den 70’e Farkındalık adlı resim sergisi büyük beğeni topladı.

7’den 70’e Farkındalık sergisi büyük ilgi gördü

20 Ağustos 2018 11:27


Sarayköy Belediyesi ve Sarayköy Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle yaz dönemi resim kursu açıldı. Aysun Tuncer’in koordinesinde devam eden kurs sonunda resim sergisi düzenlendi. 3 gün boyunca Sarayköy Belediyesi Kültür Merkezi fuaye alanındaki resim sergisi açılışına Sarayköy Belediye Başkanı Ahmet Necati Özbaş, İlçe Milli Eğitim Müdürü Bülent Akhan, İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Mehmet Akbulut, siyasi parti temsilcileri, kursiyerler ve vatandaşlar katıldı. 80 tablonun yer aldığı resim sergisinde bir mesajda vardı. 7’den 70’e Farkındalık ismini verildiği resim sergisinde istismar ele alındı. Resim sergisi hakkında bilgi paylaşımında bulunan resim öğretmeni Aysun Tuncer, “Yaz dönemi boyunca kursiyerlerimizle resim kursunda bir aradaydık. Kurs sonunda ise güzel bir resim sergisi ile taçlandırmak istedik. O yüzden de farkındalık yaratalım dedik. İstismarın her konusunu küçük kağıtlara yazarak fanusun içerisine attık. Kursumuzdan yararlanan 7’den 70’e herkesin fanustan kağıtları çekmesini istedik. Kursiyerlerimiz fanustan çektiği istismar konusuna göre düşüncelerini tabloya yansıttı” dedi.




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