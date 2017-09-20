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20 Eylül 2017 10:45

8 yaşındaki kız kazada öldü

Denizli’nin Buldan ilçesinde kamyonun otomobile çarpması sonucu meydana gelen kazada, 8 yaşındaki kız çocuğu hayatını kaybetti.

8 yaşındaki kız kazada öldü

20 Eylül 2017 10:45


Kaza, Denizli’nin Bulda ilçesinin çıkışındaki kavşakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücü kimliği alınamayan 35 DPJ 07 plakalı kamyon, Sarayköy istikametine giden Meryem Avcı yönetimindeki 20 RC 203 plakalı otomobile çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil sürücüsü Meryem Avcı yaralanırken, yanındaki 8 yaşındaki Ece Naz Avcı ise ağır yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan küçük kız, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Denizli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Burada yapılan müdahalelere rağmen Ece Naz Avcı, kurtarılamayarak hayatını kaybetti.


Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.




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