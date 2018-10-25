81 yaşındaki kadının tüfekle vurduğu hırsızlık şüphelisi öldü

Denizli'de hırsızlık için evine girdiği 81 yaşındaki yaşlı kadın tarafından tüfekle iki el karnından vurularak ağır yaralanan hırsızlık şüphelisi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Honaz'ın Akbaş Mahallesi'nde meydana gelen olayda, iddiaya göre Kadir A. (52) aynı mahallede oturan ve yalnız yaşayan 81 yaşındaki Cennet Çakır isimli yaşlı kadının evine pencerenin camını kırarak, kadını darp etmiş ve 10 adet cumhuriyet altınını çalarak kaçmaya çalışmıştı. Yaşanan arbede sırasında ise yaşlı kadın yastığının altında bulunan tüfekle Kadir A.'yı iki el ateş ederek karnından vurmuştu. Olayın ardından yaralı halde yakınları ile irtibata geçen Kadir A., mahalle dışına kadar aile üyelerinden birine ait otomobille gittikten sonra 112 Acil Servisi arayarak yardım istemiş ve yolda ambulansa alınan Kadir A., Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alınmıştı. Aldığı saçma darbeleri ile karnından yaralanan Kadir A., tedavi gördüğü hastaneden yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Öte yandan, olayda çalındığı öne sürülen 10 cumhuriyet altınına henüz ulaşılamazken, arama çalışmasının devam ettiği bildirildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi.