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11 Ağustos 2018 15:41

85 yaşındaki kadına kalıcı kalp pili takıldı

Denizli’de halsizlik ve göğüs ağrısı sebebiyle hastaneye başvuran 85 yaşındaki 4 çocuk 9 torun sahibi Sultan nineye kalp pili takıldı.

85 yaşındaki kadına kalıcı kalp pili takıldı

11 Ağustos 2018 15:41


Son aylarda yaşadığı halsizlik ve göğüs ağrısı şikayetleri dolayısıyla Denizli’de özel bir hastaneye başvuran Sultan Gülbahçe’nin yapılan anjiyo sonucunda damarlarının tıkalı olduğu tespit edildi. Yaşlı kadın vakit kaybedilmeden ameliyata alındı.


Operasyonu gerçekleştiren Uzm. Dr. Nihat Pekel, hastanın ilerlemiş yaşı sebebiyle kalp pili takılmasının risk taşıdığını belirterek "Hastamız bize 6 ay önce başvurmuş, nabızda yavaşlama olması nedeni ile kalp anjiyosu ve kalp pili takılması önerilmişti. O zaman hasta ve yakınları bu müdahaleleri hastanın vücudu kaldıramaz diye düşünerek olmak istememişlerdi. Ancak hastanın şikayetlerinin devam etmesi ve son olarak da bir kaç kez bayılması nedeni ile tekrar geldiler. Anjiyoda gördük ki bir damarı tamamen, bir damarı da tamamına yakın tıkalı idi. Oldukça büyük olan bu iki damarı hemen anjiyo masasında işleme devam ederek balon ve stent yöntemi ile açtık. Daha sonrasında hastamızı yatağında izleme aldık, başarılı damar açma işlemine rağmen kalp ritim bozuklukları devam eden kalp atışları aşırı hızlanan ve yavaşlayan hastamıza şoklama özelliği olan iki odacıklı kalp pili taktık" dedi.




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