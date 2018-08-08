8.8.2018’de nikah sonrası doğum günü kutladılar

8.2018 tarihine denk getirmek isteyen çiftler evlendirme dairelerinin yolunu tuttu. Tarihi günde evlenmek için İncilipınar Nikah Sarayı’na gelen 86 çiftten en ilginç olanı ise evlilik tarihlerini gelinin doğum gününe denk getiren çift oldu.

Denizli Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Dairesine müracaat eden 86 çift evlilik tarihlerini özel kılmak için 8.8.2018 tarihini seçerek nikah masasına oturdu. Evlenmek için İncilipınar Nikah Sarayı’nın yolunu tutan çiftler, yoğunluktan dolayı sıra beklemek zorunda kaldı.

8.8.2018’de evlenip doğum günü de kutladılar

Evlilik yıl dönümlerinin tarihini özel kılmak çiftlerden en ilginç olanı ise, Hatice-Yunus Çakır çifti oldu. Genç çift, gelinin doğum günü olan 8 Ağustos tarihini evlilik tarihleriyle birleştirerek 8.8.2018’de dünya evine girdi. Nikah sonunda evlilik tebriklerini kabul etmeden önce doğum günü kutlaması yapan çift, çifte mutluluğu bir arada yaşadı. Günün anlam ve öneminin kendisi için çok büyük olduğunu belirten damat Yunus Çakır, "Bugün eşimin doğum günü, biz de bu günün anlam ve öneminin biraz daha armasını istedik, bu yüzden böyle bir günü tercih ettik. Hem doğum gününü hem evlilik yıl dönümünü bir daha ki senelerde de birlikte kutlamak istiyoruz" dedi.

8.8.2018 tarihini unutulmayacak bir tarih olduğunu için tercih ettiklerini ifade eden Öznur-Kenan Günyılmaz çifti de, "Hayatımız boyunca unutmayacakları bir tarih olmasını istediğimiz için 8.8.2018 dedik" şeklinde konuştu.

Bugünü bilerek tercih ettiklerini aktaran Kübra-Ahmet Kasapoğlu çifti ise, "Yıllarca aklımızda kalsın, güzel bir anı olsun, sıralı tarih olsun diye en güzel günümüz tarihte özel olsun. Bu şekilde seçtik." dedi.