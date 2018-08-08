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08 Ağustos 2018 12:54

9 yıldır ümitlerini hiç kaybetmediler

Denizli’nin Acıpayam ilçesinde 9 yıl önce sağlık kontrolüne gitmek üzere çıkan ancak bir daha geri dönmeyen engelli adam halen bulunamadı.

9 yıldır ümitlerini hiç kaybetmediler

08 Ağustos 2018 12:54

Acılı aile 9 yıldır çocuklarından gelecek haberi ümitle bekliyor.


Edinilen bilgiye göre, 4 Haziran 2009 tarihinde sağlık kontrolünden geçirilmek üzere güvenlik güçleri tarafından Kumavşarın Mahallesi’nden Acıpayam ilçe merkezine getirilen Hilmi Onaç (41) sağlık kontrolünün ardından bir anda ortadan kayboldu. Onaç’ı bulmak için seferber olan jandarma ve polis ekipleri bir sonuç alamadı. Anne Ayşe ve baba Muhammet Onaç ile birlikte yakınları da Onaç’ı aramaya başladı.


İtalya’da çalışan baba Onaç bu sırada oğlunu bulmak için sürekli izin alınca işini de kaybetti. Günlerce ve haftalarca süren arama çalışmaları sonuçsuz kalınca baba Onaç, kaybolan oğlunun fotoğrafını bastırıp tüm Denizli’ye dağıttı ve bazı noktalara astı. Gelen bazı ihbarlar sonrası baba Onaç, önce İzmir’e daha sonra Antalya’ya gitti ancak yine sonuç alamadı. 9 yıldır evlatlarını aramaktan vazgeçmeyen acılı aile gelen en küçük bir ihbar için bile şehir şehir dolaşmaya devam ediyor. 5 çocuğu daha olan baba Onaç, evladını gören, yerini bilen veya yaşananlardan haberdar olan vatandaşlardan çocukları ile ilgili bir duyum aldıklarında polis ve jandarmaya ihbarda bulunmalarını istedi.




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