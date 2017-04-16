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16 Nisan 2017 17:34

91’nci yaş gününde oy kullandı

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde 91 yaşındaki Dudu Önce, doğum gününde oy kullandı.

91’nci yaş gününde oy kullandı

16 Nisan 2017 17:34


Pamukkale ilçesi Müftü Ahmet Hulusi Efendi İlkokuluna gelen 91 yaşındaki Dudu Önce, torunun yardımıyla tekerlekli sandalye ile doğum gününde oyunu kullandı. Yaşlı kadın, torunun yardımıyla seçim kabinesine giderek tercihini yaptı. Torunu Aziz Önce, babaannesinin yerine oyu 1355 nolu sandığa attı. Koridorda 91 yaşındaki kadını gören seçim görevlisi Muzaffer Öztürk, 4 ay önce kaybettiği annesi ile olan anılarının canlandığını belirterek, Dudu Önce’nin elini öpüp sarıldı.


Dudu nine, “Allah bize neyi hayırlısını kıldıysa bize onu versin. İnşallah milletimize, devletimize hayırlı olur” dedi.


Ninesinin vatanını seven biri olduğunu belirten Azizcan Önce, oy kullanmadığı seçim olmadığını söyledi.




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