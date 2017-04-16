91’nci yaş gününde oy kullandı

Pamukkale ilçesi Müftü Ahmet Hulusi Efendi İlkokuluna gelen 91 yaşındaki Dudu Önce, torunun yardımıyla tekerlekli sandalye ile doğum gününde oyunu kullandı. Yaşlı kadın, torunun yardımıyla seçim kabinesine giderek tercihini yaptı. Torunu Aziz Önce, babaannesinin yerine oyu 1355 nolu sandığa attı. Koridorda 91 yaşındaki kadını gören seçim görevlisi Muzaffer Öztürk, 4 ay önce kaybettiği annesi ile olan anılarının canlandığını belirterek, Dudu Önce’nin elini öpüp sarıldı.

Dudu nine, “Allah bize neyi hayırlısını kıldıysa bize onu versin. İnşallah milletimize, devletimize hayırlı olur” dedi.

Ninesinin vatanını seven biri olduğunu belirten Azizcan Önce, oy kullanmadığı seçim olmadığını söyledi.