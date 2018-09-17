AB Büyükelçi Berger: “Gelecek nesillere yatırım yapmak istiyoruz”

Avrupa Birliği (AB) Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Türkiye'den, Avrupa'ya giden veya Avrupa'dan, Türkiye'ye gelen öğrenci sayısının giderek arttığını kaydederek, “Gelecek nesillere yatırım yapmak istiyoruz” dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye gelen Berger, Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Rektörü Hüseyin Bağ'ı ziyaret ederek, üniversite senatosu üyeleri ile bir araya geldi. Berger'i ziyaretinden Rektör Bağ ve Rektör Yardımcıları kapıda karşıladı. Ardından günün anısına Rektör Bağ'ın makamında karşılıklı hediyeleşme gerçekleştirildi. Program daha sonra Berger'in senato üyeleri ile bir araya geldiği toplantı ile devam etti. Burada konuşan Berger, AB'nin, Denizli'de devam etmekte olan çeşitli destek programlarının olduğunu hatırlattı. AB olarak eğitime büyük önem verdiklerinin altını çize Berger, “Projelerimiz özellikle eğitim alanında yoğunlaşıyor. Erasmus gibi programların yanı sıra teknik eğitime de büyük destek veriyoruz Burası bir sanayi şehri, tekstil ve sanayi gerçekten önemli. Tekstil sektörünün rekabet gücünün geliştirilmesi açısından bu tür teknik eğitim üzerinde duruyoruz. Başka eğitim programları da var ve eğitimin özellikleri üzerinde duruyoruz. Çünkü gelecek nesillere yatırım yapmak istiyoruz. Ekonomi açısından bu gerçekten oldukça önemli. Türkiye'den, Avrupa'ya giden veya Avrupa'dan, Türkiye'ye gelen öğrenci sayısı giderek arttı. 2015-2016 yıllarında bir düşüş oldu Türkiye'ye gelen öğrenci sayısında ama bunun da artmaya başladığını gördük. Bu öğrenci sayılarını artırmak istiyoruz” dedi.

“Proje sayılarını arttırma yönünde büyük çaba gösteriyoruz”

Programda konuşan Rektör Bağ ise AB projelerinin özellikle üniversiteler açısından önemine değindi. PAÜ olarak projeleri arttırma yönünde gayret gösterdiklerini ifade eden Rektör Bağ, “Avrupa Birliği (AB) projelerinden etkin faydalanan bir üniversiteyiz. Oldukça çok sayıda öğrencimiz Erasmus Plus, KA103 ve 107 projelerinden, Mevlana değişim programından faydalanmakta. Bu sayıyı biz daha da arttırma yönünde büyük çaba sarf ediyoruz. Bizim öğrencilerimiz Avrupa ülkelerine gidiyor ancak Avrupa ülkelerinden gelen öğrenci sayısının düşüş olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

Program daha sonra basına kapalı olarak devam etti.