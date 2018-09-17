AB Büyükelçisi Christian Berger'den ‘Erasmus' projesiyle ilgili açıklama:

Avrupa Birliği (AB) Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger, yurt genelinde binlerce öğrencisinin yararlandığı ve AB tarafından finanse edilen ‘Erasmus' projesinin Türkiye ve dünya ölçeğindeki bütçesinin arttırıldığı müjdesini verdi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Denizli'ye gelen Berger, Atatürk Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'ni ziyaret ederek ilk ders zilini çaldı. Burada gerçekleştirilen programa Berger'in eşi Marilena Georgiadou Berger, Denizli Vali Yardımcısı Ali Cergibozan da katıldı. Programda Berger'i, Okul Müdürü Yusuf Akkaya ve öğrenciler çiçek takdim ederek karşıladı. İlk ders zilini çalan Berger, öğrencilere yeni eğitim ve öğretim döneminde başarılar diledi.

Ardından programa sınıf ziyareti ile devam eden Berger, Erasmus projesi kapsamında Polonya ve Almanya gibi ülkelere giden okul öğrencileri ile sohbet ederek, öğrencilerin o ülkelerdeki okullarda yaşadıkları deneyimlerini paylaştı. Daha sonra Akkaya'yı da makamında ziyaret eden Berger, burada yurt genelinde binlerce orta öğretim ve üniversite öğrencisinin yararlandığı Erasmus projesi hakkında önemli açıklamalarda bulundu. AB olarak mesleki ve teknik eğitime büyük önem verdiklerini ifade eden Berger, “Eğer mesleki eğitimi desteklemezseniz nitelikli işçi kaybı yaşıyorsunuz. Dolayısı ile genel anlamada da bakıldığında ekonomi ağırlıklı bir eğitim sistemini destekliyorsunuz. Yeni bir karar alındı Erasmus'un bütçesi arttırıldı. Hem Türkiye anlamında ayrılan bütçe arttırılıyor hem de genel anlamda bütçe arttırılıyor” dedi.

Berger'in buradaki programı okul önünde çekilen toplu hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.