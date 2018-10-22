AB üyesi 16 devletin büyükelçileri Denizli'de

Avrupa Birliği (AB) Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger ve beraberindeki 16 AB üye devletinin büyükelçileri, eşleriyle birlikte Denizli'ye gelip, çeşitli temaslarda bulundu.

Heyet ilk olarak Denizli Valisi Hasan Karahan'ı makamında ziyaret etti. Burada şehir hakkında Vali Karahan'dan bilgi alan heyet, daha sonra Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan'ı ziyaret ederek, şehrin sanayisi, turizmi ve ekonomisi hakkında bilgi aldı. Heyet, daha sonra Denizli Ticaret Odasına (DTO) gelerek, iş adamlarıyla bir toplantı gerçekleştirdi. Programların tamamının ilk bölümü basına açıkken, devamı basına kapalı olarak gerçekleşti.

AB Delegasyon Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Vali Karahan'ı ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, "Avrupa Birliğine üye devletlerden çok sayıda meslektaşımız, sizin davetinize takiben benimle birlikte buraya geldi. Denizli büyük bir şehir, kültür anlamında çok zengin ama bunun yanı sıra tekstil ve tarım alanlarında da oldukça önemli bir şehir. Daha önce geldiğimizde kısa bir brifing de verilmişti bize, özellikle gelişmekte olan sağlık turizmiyle ilgili olarak. Dolayısıyla biz Denizli'nin bu ilgi çekici özelliklerini ve güzelliklerini görmek için önümüzdeki bir buçuk günü sabırsızlıkla bekliyoruz. Umuyoruz ki bu ziyaretten Denizli ve üye ülkeler arasında yeni iş birliği alanları ortaya çıkacaktır. Bu gezide sağlamış olduğunuz yardım ve destek için teşekkür ederiz” dedi.

Kentteki ziyaretin yarın çeşitli programlarla devam edeceği bildirildi.